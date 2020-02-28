Новая книга ЦАСТ «Солдаты необъявленных войн: силы специальных операций» вышла из печати

Сегодня, 27 февраля 2020 года - в День Сил специальных операций, Центр анализа стратегий и технологий (ЦАСТ) сообщил о выходе новой книги "Солдаты необъявленных войн: силы специальных операций" под редакцией Руслана Пухова.

Обложка книги "Солдаты необъявленных войн: силы специальных операций" (с) bmpd

Работа стала своего рода продолжением изданной ЦАСТ в 2016 году книги "Между миром и войной: силы специальных операций", но посвящена силам специальных операций вооруженных сил стран, неохваченных предыдущим изданием. В монографии анализируются организационная структура, вооружение, комплектование, подготовка и боевое применение как развитых и обладающих серьезными финансовыми возможностями западных стран (Австралия, Канада, Норвегия), так и развивающихся, но не менее амбициозных в этом отношении стран Азии и Африки (Египет, Индия и др.).

Помимо справочной информации о численности, бюджете и моделях вооружений и военной техники, которая может быть полезна специалистам, в книге описываются история формирования сил специальных операций, а также опыт их участия в современных конфликтах. Кроме того, приводятся небезынтересные особенности отбора военнослужащих.

(с) bmpd

(с) bmpd

(с) bmpd

Блог bmpd благодарит читателей за участие в конкурсе на название новой книги, однако его финальная версия родилась в стенах ЦАСТ.