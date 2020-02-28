«Вежливые люди»: в День ССО показан ролик о работе российского спецназа

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В России 27 февраля отмечается День Сил специальных операций. Это относительно новый праздник. В календаре появился он ровно 5 лет назад. При этом само формирование ССО в нашей стране, начавшись в 2009 году, было завершено в 2013-м. Хотя слово «завершено» здесь не вполне подходит. Силы специальных операций продолжают развиваться и совершенствоваться год от года.

В День ССО оборонное ведомство РФ представило ролик, на котором запечатлена одна из операций бойцов отрядов специального назначения. О том, где и когда именно были сняты эти кадры, не сообщается.

На них можно увидеть, как бойцы Сил спецопераций осуществляют ликвидацию боевиков. Съёмка осуществляется в инфракрасном диапазоне – через ПНВ (прибор ночного видения). Видна работа снайперов по противнику. Один из боевиков ликвидируется в дверном проёме здания. Также в ролике демонстрируется уничтожение автомобиля противника с применением гранатомёта.

Силы специальных операций формируются из военнослужащих, имеющих определённый опыт. В ССО службу проходят исключительно те военные, которые ранее подписали контракт с ведомством.

27 февраля выбрано датой праздника в связи с событиями, которые в это время происходили на полуострове Крым в 2014 году. Тогда для определения бойцов ССО появился и оригинальный термин – «вежливые люди». Сегодня «вежливым людям» приходится выполнять боевые операции за пределами России. Речь идёт, например, о Сирии, где опыт и профессионализм бойцов российских Сил спецопераций помогают САА освобождать от террористической оккупации всё новые и новые территории.