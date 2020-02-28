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Известия.ru

Сирийские военные нашли химлабораторию боевиков в Идлибе

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Источник изображения: Фото: РИА Новости/Михаил Воскресенский

Секретную химическую лабораторию, лагерь подготовки боевиков и подземный бункер в несколько этажей, расположенный под скромным частным домом, обнаружили сирийские военные в ходе освобождения населенных пунктов Телль Мардих и Кафер Амин в провинции Идлиб. Об этом сообщает корреспондент «Известий».

Отмечается, что лагерь подготовки, оснащенный полосой препятствий, стрельбищем и учебными классами, и химическая лаборатория располагаются в одной локации. Лаборатория представляет из себя небольшую комнаты с химическими реактивами иностранного производства (Европа и Турция), которые использовались для производства взрывчатых веществ или для обучения производству боевиков.

Частный бункер, вероятно, использовался в качестве штаба или пункта управления. Вырубленные в камне галереи ведут на несколько этажей вниз, в них проведено электроосвещение, обустроен медпункт (в нем американские медикаменты) и склад боеприпасов, в том числе мины, ракеты и патроны турецкого производства. При этом с поверхности земли здание, в котором расположен бункер, выглядит как обычный частный дом.

Офицер сирийско-арабской армии Хасан Иса рассказал, что среди найденных боеприпасов снаряды 120 мм для нарезных турецких минометов, мины калибром 180 мм, они так же сделаны в Турции специально для боевиков и тубусы от американской ракеты для противотанковой системы. Применение подобных снарядов требует обучения, боевиков учили в лагерях, подобных найденному.

26 февраля президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в выступлении перед парламентской фракцией правящей Партии справедливости и развития заявил, что турецкие войска не намерены сдавать позиции у наблюдательных пунктов в Идлибе и готовы применять для этого силу.

12 февраля президент Турции обвинил силы режима сирийского лидера Башара Асада и Российскую армию в нападениях на мирных жителей в Идлибе. Турецкий лидер отметил, что большинство ударов военных сил России и Сирии направлено против гражданского населения. В Кремле заявили, что российская сторона продолжает придерживаться сочинских договоренностей в Сирии. По словам Пескова, военные атаки в этой стране направлены на нейтрализацию террористов.

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