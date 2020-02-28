Войти
Российская газета

На Камчатке летчики ТОФ посадили самолет на одном двигателе

805
0
0
Источник изображения: Минобороны РФ

На Камчатке летчики истребительной эскадрильи Тихоокеанского флота отработали один из сложнейших элементов подготовки - полет и посадку на аэродром с одним работающим двигателем.

Во время учения экипажи высотных истребителей-перехватчиков МиГ-31 взлетали, набирали высоту и летели по заданному маршруту.

- Затем, при заходе на посадку летчики выводили один из двигателей на малый газ, имитируя его отключение, а на втором двигателе осуществляли снижение и посадку самолета, - рассказал начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы Восточного военного округа по Тихоокеанскому флота капитан 2 ранга Николай Воскресенский.

Главная цель упражнения - отработать навыки пилотирования и посадки в случае аварийного отключения одного из двигателей.


Юлия Гарднер

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Продукция
МиГ-31
Компании
ГАЗ Группа
Минoбороны РФ
Проекты
Военные учения
ТОФ
Похожие новости
18.10.2019
Морские летчики отрабатывают на учениях в Арктике перехват условного противника в воздухе
15.04.2019
Амурская твердыня
07.05.2018
Истребители с "Кинжалами" стоят на боевом дежурстве
06.05.2013
МиГ-31: реальность и перспективы Возобновить производство, модернизировать или создавать новый истребитель-перехватчик
02.07.2012
Забытые "малютки"
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 29.02 05:53
  • 201
"МиГ" и "Сухой" объединят для производства всей боевой авиации РФ
  • 29.02 05:06
  • 7958
Минобороны: Все авиаудары в Сирии пришлись по позициям боевиков
  • 29.02 04:16
  • 13
Интервью генерального директора ООО «Военно-промышленная компания»
  • 28.02 19:47
  • 1
Иркутский завод показал процесс сборки российских МС-21
  • 28.02 19:45
  • 5
Американский Bell «уничтожил» российскую «Армату»
  • 28.02 19:42
  • 16
Пентагон вооружит бойцов «интеллектуальными» винтовками
  • 28.02 19:01
  • 8
Россию выбивают из тендеров: Индия купит оружие у США
  • 28.02 18:15
  • 2
Сирийской армии до сих пор не удалось уничтожить захваченный боевиками Т-90
  • 28.02 18:14
  • 11
Американский вертолет Invictus «разделался» с «Арматой»: новая мультипликация из США
  • 28.02 18:10
  • 2
Боевики остановлены: Саракиб остался у Асада
  • 28.02 17:43
  • 176
Дополнительные функции
  • 28.02 17:36
  • 1
Yeni Akit (Турция): Россия нашла способ защититься от атак F-35
  • 28.02 17:30
  • 48
Ка-52М вооружат ракетой с дальностью 100 километров
  • 28.02 17:15
  • 9
Куда катятся белорусские шасси
  • 28.02 16:57
  • 2
Красноярский авиаполк перевооружат на ракеты "Кинжал" до 2024 года