На Камчатке летчики ТОФ посадили самолет на одном двигателе

На Камчатке летчики истребительной эскадрильи Тихоокеанского флота отработали один из сложнейших элементов подготовки - полет и посадку на аэродром с одним работающим двигателем.

Во время учения экипажи высотных истребителей-перехватчиков МиГ-31 взлетали, набирали высоту и летели по заданному маршруту.

- Затем, при заходе на посадку летчики выводили один из двигателей на малый газ, имитируя его отключение, а на втором двигателе осуществляли снижение и посадку самолета, - рассказал начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы Восточного военного округа по Тихоокеанскому флота капитан 2 ранга Николай Воскресенский.

Главная цель упражнения - отработать навыки пилотирования и посадки в случае аварийного отключения одного из двигателей.

Юлия Гарднер