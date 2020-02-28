США решили укрепить ядерный потенциал без гонки с Россией

Соединенные Штаты не собираются втягиваться в гонку вооружений с Россией, однако намерены укреплять свою безопасность, сохраняя ядерный потенциал. Об этом в среду, 26 февраля, заявил министр обороны США Марк Эспер в ходе выступления в конгрессе. Выдержки из его речи опубликованы на странице Пентагона в Twitter.

Глава американского военного ведомства указал на то, что Москва повышает качество своих ядерных сил, а кроме того, сохраняет в своем распоряжении нестратегические ядерные боезаряды, которые не учитываются американо-российскими соглашениями по сокращению оружия массового поражения. Министр обороны США также заявил, что обеспокоен стремлением России к региональному доминированию.

Эспер также подчеркнул, что увеличение финансирования Пентагона необходимо в свете давления со стороны России и Китая. При этом он указывал на необходимость разработок гиперзвукового оружия и военно-космических сил.

22 февраля в Пентагоне заявили, что Соединенные Штаты провели «мини-учения», в рамках которых они нанесли сымитированный ответный ядерный удар по территории России. Маневры проводились в Небраске.

В российском МИДе осудили эти действия, отметив, что вместо проработки системы контроля над вооружениями Вашингтон отдал предпочтение «крайне опасной игре».