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Деловая газета "Взгляд"

США принялись угрожать Сербии из-за покупки ЗРПК «Панцирь-С1»

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Источник изображения: mil.ru

Сербии следует отказаться от приобретения российских вооружений, заявил Госдеп.

В ведомстве отметили, что не раз "высказывали озабоченность" по этому вопросу, включая приобретение Сербией ЗРПК "Панцирь-С1", передает ТАСС.

США заявили, что призывают своих "союзников и партнеров отказаться от операций с Россией, которые могут привести к введению санкций".

Тем временем президент Сербии Александар Вучич заявил в эфире "О2", что "после отмены торговых пошлин ожидается ужасное давление на Сербию с требованием де-факто или де-юре признать Косово", чтобы его можно было "включить в ООН".

Вучич в скором времени посетит США, где намерен "бороться за позиции Сербии", но он не ждет, что Вашингтон "или другие международные игроки изменят свои позиции по Косову".

В субботу ЗРПК "Панцирь-С1" прибыли в Сербию.

Напомним, в 2018 году Приштина ввела торговые пошлины в размере 100% на товары из Сербии.


Антон Антонов

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Сербия
США
Продукция
96К6 Панцирь-С1
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