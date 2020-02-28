США принялись угрожать Сербии из-за покупки ЗРПК «Панцирь-С1»

Сербии следует отказаться от приобретения российских вооружений, заявил Госдеп.

В ведомстве отметили, что не раз "высказывали озабоченность" по этому вопросу, включая приобретение Сербией ЗРПК "Панцирь-С1", передает ТАСС.

США заявили, что призывают своих "союзников и партнеров отказаться от операций с Россией, которые могут привести к введению санкций".

Тем временем президент Сербии Александар Вучич заявил в эфире "О2", что "после отмены торговых пошлин ожидается ужасное давление на Сербию с требованием де-факто или де-юре признать Косово", чтобы его можно было "включить в ООН".

Вучич в скором времени посетит США, где намерен "бороться за позиции Сербии", но он не ждет, что Вашингтон "или другие международные игроки изменят свои позиции по Косову".

В субботу ЗРПК "Панцирь-С1" прибыли в Сербию.

Напомним, в 2018 году Приштина ввела торговые пошлины в размере 100% на товары из Сербии.

Антон Антонов