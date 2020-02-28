Поставлен первый серийный гражданский вертолет Ми-38

Холдинг "Вертолеты России" Госкорпорации "Ростех" 26 февраля 2020 года сообщил, что передал заказчику - компании "Газпромбанк Лизинг" - первый серийный вертолет Ми-38 с салоном повышенной комфортности. Эксплуатантом машины, произведенной на Казанском вертолетном заводе (КВЗ), станет компания Русские вертолетные системы (РВС).

Первый серийный гражданский вертолет Ми-38 с салоном повышенной комфортности (регистрационный номер "14341", предположительные серийный номер 01-05 и заводской номер 26005), построенный на АО "Казанский вертолетный завод" АО "Вертолеты России" Госкорпорации "Ростех" для компании "Газпромбанк Лизинг". Эксплуатантом вертолета станет АО "Русские вертолетные системы" (РВС). Казань, 26.02.2020 (с) Максим Боговид / РИА Новости

Торжественная передача Ми-38 первому заказчику состоялась на Казанском вертолетном заводе. Участниками церемонии стали президент Республики Татарстан Рустам Минниханов, генеральный директор холдинга "Вертолеты России" Андрей Богинский, а также управляющий директор Казанского вертолетного завода Юрий Пустовгаров.

"Новейший Ми-38 - многоцелевая машина, которая займет пустующую нишу между средним Ми-8 и тяжелым Ми-26. Вертолет может применяться для перевозки грузов и пассажиров, поисково-спасательных работ, а также использоваться как летающий госпиталь или офшорный вертолет для доставки специалистов на нефтедобывающие платформы в море. Первая серийная машина будет использоваться для перевозок бизнес-класса. Вертолет с салоном повышенной комфортности уже продемонстрировали лидерам России и иностранных государств. Уверены, что высокие летно-технические характеристики и конкурентная цена обеспечат Ми-38 достойное место в вертолетном парке России, наших партнеров на Ближнем Востоке, в Юго-Восточной Азии, Латинской Америке и других регионах", - сказал индустриальный директор авиационного кластера Ростеха Анатолий Сердюков.

"Передача первого вертолета Ми-38 - важный этап, подтверждающий готовность КВЗ к серийным поставкам машин данного типа как для коммерческих эксплуатантов, так и для госзаказчиков. Прогнозируемая потребность потенциальных покупателей в Ми-38 до 2030 года составляет более 100 машин", - отметил генеральный директор холдинга "Вертолеты России" Андрей Богинский.

Управляющий директор Казанского вертолетного завода Юрий Пустовгаров вручил символический ключ от вертолета Ми-38 генеральному директору компании РВС Михаилу Казачкову. Переданный вертолет с салоном повышенной комфортности предназначен для перевозки до 10 человек.

Первый серийный вертолет Ми-38 был впервые представлен публике в ходе международного авиационно-космического салона МАКС-2019, где с ним ознакомились президент России Владимир Путин и глава Турции Тайип Реджеп Эрдоган. Зарубежный дебют Ми-38 состоялся в ходе авиасалона Dubai Airshow 2019, на котором глава Минпромторга России Денис Мантуров продемонстрировал вертолет наследному принцу эмирата Абу-Даби шейху Мухаммеду Бен Заед Аль Нахайяну.

"Мы рады продолжению сотрудничества с холдингом "Вертолеты России" и реализации еще одной сделки - по финансированию вертолета Ми-38 в рамках заключенного ранее соглашения о сотрудничестве. Обновление авиапарков требует высоких капитальных вложений, лизинг в этом смысле позволяет распределить расходы на приобретение дорогостоящих активов на длительный срок, соизмеримый со сроком эксплуатации, поэтому бесспорно является эффективным финансовым инструментом в решении подобных задач. Совместно с Газпромбанком мы видим хорошие перспективы работы по лизингу воздушных судов и, в частности, вертолетов. У нас есть все возможности и ресурсы для финансирования обновления авиапарков как коммерческих структур, так и субъектов РФ", - комментирует Максим Агаджанов, генеральный директор Газпромбанк Лизинг.

В ходе торжественной церемонии состоялось награждение сотрудников КВЗ за активное участие в производстве вертолета Ми-38 и значительный вклад в развитие отечественного вертолетостроения. Работники предприятия были удостоены звания заслуженных машиностроителей Республики Татарстан, а также получили почетные грамоты Минпромторга РФ, Госкорпорации Ростех и холдинга "Вертолеты России".

Ми-38 спроектирован по одновинтовой схеме и оснащен двухдвигательной силовой установкой с высокими мощностными и экономическими показателями. Основные элементы конструкции фюзеляжа выполняются из алюминиевых сплавов, отдельные узлы и детали - из стали, титана и композитных материалов. На вертолете устанавливаются два двигателя ТВ7-117В отечественного производства. Двигатели оборудуются пылезащитными устройствами с высокой степенью очистки воздуха. Передовой по конструкции шестилопастной несущий винт обеспечивает высокую тягу и низкий уровень вибраций. Лопасти оборудованы противообледенительной системой, а Х-образный рулевой винт придает вертолету отличную управляемость при низком уровне шума.

Ми-38 оснащен современным пилотажно-навигационным комплексом и системой спутниковой навигации. Для отображения информации в состав приборного оборудования кабины пилотов включены пять цветных многофункциональных жидкокристаллических дисплеев. Дальность полета нового вертолета Ми-38 в транспортной конфигурации составляет до 1200 километров (с дополнительными топливными баками). Обладая максимальной взлетной массой 15,6 тонн, вертолет способен взять на борт или на внешней подвеске 5 тонн полезного груза.

Первый серийный гражданский вертолет Ми-38 с салоном повышенной комфортности (регистрационный номер "14341", предположительные серийный номер 01-05 и заводской номер 26005), построенный на АО "Казанский вертолетный завод" АО "Вертолеты России" Госкорпорации "Ростех" для компании "Газпромбанк Лизинг". Эксплуатантом вертолета станет АО "Русские вертолетные системы" (РВС). Казань, 26.02.2020 (с) Максим Боговид / РИА Новости