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Сivil (Грузия): американский генерал Тод Уолтерс об оккупации Грузии Россией

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Застава Дменис на грузино-южноосетинской границе
Застава Дменис на грузино-южноосетинской границе.
Источник изображения: © РИА Новости | Перейти в фотобанк

Командующий силами США в Европе их союзниками по НАТО, используя традиционную для американских военных антироссийскую риторику, обвинил Москву я кобы во вмешательстве во внутрениие дела Грузии и заверил Тбилиси в твердой поддержке со стороны альянса.

Американский генерал Тод Уолтерс, который в настоящее время является командующим высшего командования сил союзников НАТО в Европе (SACEUR) и командования сил США в Европе (USEUCOM), во время выступления в комитете по вооруженным силам сената США 25 февраля, наряду с другими вопросам говорил также и об оккупации Грузии со стороны России.

В ходе своего выступления американский генерал отметил, что "путем манипулирования региональной напряженностью и текущими военными конфликтами, Кремль воздействует на страны Южного Кавказа всеми доступными инструментами".

"Россия сохраняет рычаги воздействия на Грузию посредством оккупации Абхазии и Южной Осетии, в том числе, попытками изменения административных пограничных линий оккупированных территорий, вмешательства в перемещение людей и товаров на суверенной территории Грузии и усложнения стремления Грузии к вступлению в НАТО", - заявил он.

По словам генерала Уолтерса, с помощью своих марионеток и вспомогательных сил Россия пытается ослабить, разделить и запугать союзников и партнеров США, для чего прибегает к скрытым и вредительским действиям. Говоря о Грузии, как о "твердом партнере и контрибьюторе в глобальную безопасность", американский генерал заявил, что страна является крупнейшим контрибьютором, не входящим в НАТО, в миссии твердой поддержки в Афганистане, и что участие 870 грузинских военнослужащих в операциях США является подтверждением сильного стратегического партнерства между США и Грузией.

Генерал Уолтерс сказал, что USEUCOM помогает вооруженным силам Грузии в подготовке к этой миссии посредством программы подготовки к миссии твердой поддержки. Он также добавил, что США по-прежнему поддерживают суверенитет и территориальную целостность Грузии путем улучшения ее возможностей, чтобы у страны были силы обороны с высокими возможностями посредством программы готовности обороны.

Американский генерал также отметил, что прочные военные отношения USEUCOM с коллегами по всей Европе, включая грузинских коллег, являются признаком приверженности США этим отношениям.

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Абхазия
Афганистан
Грузия
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Южная Осетия
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