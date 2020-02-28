В Харькове снова будет проспект имени Маршала Жукова

В Харькове на сессии горсовета было принято решение о том, чтобы вернуть проспекту Григоренко прежнее названия и переименовать его в проспект имени Маршала Жукова.

Как передают местные издания за соответствующее решение проголосовали 52 депутата, в то время как против него выступили всего 8 народных избранников. Как заявил журналистам ответственный секретарь городской комиссии по вопросам топонимики и охраны историко-культурной среды при Харьковском горсовете Алексей Хорошковатый, голосованию предшествовали общественные слушания по данному вопросу. В них приняли участие около 13 тысяч харьковчан, из которых 86% поддержали идею переименования.

В свою очередь городской голова Геннадий Кернес заявил, что закон позволяет дать проспекту имя Жукова. Он пояснил, что согласно военным экспертизам, маршал Жуков принимал участие в изгнании оккупантов с территории Украины в ходе Второй мировой войны.

Проспект Маршала Жукова в Харькове существовал до 2016 года, когда в результате декоммунизации был переименован в проспект Петра Григоренко. Последний является генералом-диссидентом, сидевшим в свое время за «антисоветчину». Однако новое название не у горожан прижилось - летом 2019 года горсовет проголосовал за обратное переименование (тогда «за» высказались 59 человек).

Но сначала окружной суд, а затем и апелляционный подтвердили незаконность решения с точки зрения нормы о декоммунизации. Однако городские власти продолжали стоять на своем, утверждая, что Георгий Жуков под эти нормы не попадает.

Между тем, в Харькове борьба вокруг памяти о легендарном маршале весь прошлый год не утихала. И это касалось не только проспекта его имени - 2 июня представители националистических организаций повалили бюст маршала Жуковау харьковского Дворца спорта.

Как сообщало EADaily, мэр города Геннадий Кернес пообещал восстановить монумент и в итоге сдержал обещание. Однако в Киеве к такому сопротивлению «бандеровскому тренду» отнеслись отрицательно - Минкульт Украины не стал включать восстановленный бюст в Госреестр недвижимых памятников.