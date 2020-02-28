Войти
Военно-промышленный курьер

В Харькове снова будет проспект имени Маршала Жукова

877
0
+2
Источник изображения: vpk-news.ru

В Харькове на сессии горсовета было принято решение о том, чтобы вернуть проспекту Григоренко прежнее названия и переименовать его в проспект имени Маршала Жукова.

Как передают местные издания за соответствующее решение проголосовали 52 депутата, в то время как против него выступили всего 8 народных избранников. Как заявил журналистам ответственный секретарь городской комиссии по вопросам топонимики и охраны историко-культурной среды при Харьковском горсовете Алексей Хорошковатый, голосованию предшествовали общественные слушания по данному вопросу. В них приняли участие около 13 тысяч харьковчан, из которых 86% поддержали идею переименования.

В свою очередь городской голова Геннадий Кернес заявил, что закон позволяет дать проспекту имя Жукова. Он пояснил, что согласно военным экспертизам, маршал Жуков принимал участие в изгнании оккупантов с территории Украины в ходе Второй мировой войны.

Проспект Маршала Жукова в Харькове существовал до 2016 года, когда в результате декоммунизации был переименован в проспект Петра Григоренко. Последний является генералом-диссидентом, сидевшим в свое время за «антисоветчину». Однако новое название не у горожан прижилось - летом 2019 года горсовет проголосовал за обратное переименование (тогда «за» высказались 59 человек).

Но сначала окружной суд, а затем и апелляционный подтвердили незаконность решения с точки зрения нормы о декоммунизации. Однако городские власти продолжали стоять на своем, утверждая, что Георгий Жуков под эти нормы не попадает.

Между тем, в Харькове борьба вокруг памяти о легендарном маршале весь прошлый год не утихала. И это касалось не только проспекта его имени - 2 июня представители националистических организаций повалили бюст маршала Жуковау харьковского Дворца спорта.

Как сообщало EADaily, мэр города Геннадий Кернес пообещал восстановить монумент и в итоге сдержал обещание. Однако в Киеве к такому сопротивлению «бандеровскому тренду» отнеслись отрицательно - Минкульт Украины не стал включать восстановленный бюст в Госреестр недвижимых памятников.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Украина
Похожие новости
20.02.2020
Путин подписал закон о присвоении статуса ветерана военным, служившим в ВСУ в Крыму
29.10.2018
Carnegie Moscow Center (США): чем опасен для России выход США из Договора о ракетах средней и меньшей дальности
15.06.2016
Демонстрация флага в Европе
29.07.2014
Без следов и свидетелей
14.02.2012
ВВС России вплотную занимаются возобновлением совместного с Украиной производства самолета Ан-70 - Главком Зелин
08.11.2007
ДОВСЕ: отказ от двойных стандартов
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 29.02 05:53
  • 201
"МиГ" и "Сухой" объединят для производства всей боевой авиации РФ
  • 29.02 05:06
  • 7958
Минобороны: Все авиаудары в Сирии пришлись по позициям боевиков
  • 29.02 04:16
  • 13
Интервью генерального директора ООО «Военно-промышленная компания»
  • 28.02 19:47
  • 1
Иркутский завод показал процесс сборки российских МС-21
  • 28.02 19:45
  • 5
Американский Bell «уничтожил» российскую «Армату»
  • 28.02 19:42
  • 16
Пентагон вооружит бойцов «интеллектуальными» винтовками
  • 28.02 19:01
  • 8
Россию выбивают из тендеров: Индия купит оружие у США
  • 28.02 18:15
  • 2
Сирийской армии до сих пор не удалось уничтожить захваченный боевиками Т-90
  • 28.02 18:14
  • 11
Американский вертолет Invictus «разделался» с «Арматой»: новая мультипликация из США
  • 28.02 18:10
  • 2
Боевики остановлены: Саракиб остался у Асада
  • 28.02 17:43
  • 176
Дополнительные функции
  • 28.02 17:36
  • 1
Yeni Akit (Турция): Россия нашла способ защититься от атак F-35
  • 28.02 17:30
  • 48
Ка-52М вооружат ракетой с дальностью 100 километров
  • 28.02 17:15
  • 9
Куда катятся белорусские шасси
  • 28.02 16:57
  • 2
Красноярский авиаполк перевооружат на ракеты "Кинжал" до 2024 года