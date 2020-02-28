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Интерфакс-АВН

В России отмечают День Сил специальных операций Минобороны

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ССО
ССО.
Источник изображения: militarynews.ru

Москва. 27 февраля. ИНТЕРФАКС-АВН - - В четверг, 27 февраля, в России отмечается День Сил специальных операций (ССО).

"Сегодня Силы специальных операций - это динамично развивающаяся структура, в которую входит наземная и морская компонента. Высочайшая тактико-специальная подготовка военнослужащих ССО, а также уникальное современное вооружение и экипировка позволяют им успешно выполнять самые сложные задачи по защите национальных интересов РФ", - заявили в Минобороны.

По данным Минобороны, впервые о ССО открыто заговорили весной 2014 года во время возвращения Крыма в состав России. "Благодаря высокому профессионализму, исключительной выдержке военнослужащих ССО и подчеркнутой корректности поведения военнослужащих этой структуры появилось выражение "вежливые люди". В память о тех судьбоносных событиях указом президента РФ от 26 февраля 2015 года №03 был установлен День Сил специальных операций 27 февраля", - говорится в сообщении военного ведомства.

"Через 1,5 года после возвращения Крыма Силы специальных операций показали высокую эффективность в ходе антитеррористической операции в Сирии", - добавили в Минобороны.

По оценке ведомства, создание этой структуры было продиктовано сложной международной обстановкой, вооружёнными конфликтами и активизацией деятельности террористических организаций, которые в начале XXI века способствовали появлению новых угроз национальной безопасности РФ.

"Всё это требовало от руководства государства и военного ведомства выработки принципиально нового механизма реагирования на современные угрозы и создания эффективного инструмента по защите национальных интересов. Для гарантированного решения подобных задач созданы Силы специальных операций Вооружённых сил РФ, способные эффективно решать стратегические задачи не только внутри страны, но и за ее пределами", - заявили в Минобороны.

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