В России предложили догнать Индию по авианосцам и уступить США

России за отсутствием финансовых и технологических возможностей строить полноценные авианосцы следует создавать легкие авианосцы, сопоставимые по своим характеристикам с индийским Vikramaditya (переоборудованный советский авианесущий крейсер «Адмирал Горшков»), но уступающие американским кораблям типа Nimitz. Об этом пишет заместитель президента Российской академии ракетных и артиллерийских наук по информационной политике, доктор военных наук Константин Сивков в «Военно-промышленном курьере».

Согласно предложению автора, «Русский Викрант» — авианосец водоизмещением порядка 40 тысяч тонн с авиагруппой около 40 расчетных летательных аппаратов — может иметь три варианта типовых авиагрупп. Речь идет о многоцелевых, ударных и противолодочных. Корабль, по словам Сивкова, должен быть оснащен газотурбинной энергетической установкой и катапультой.

По мнению доктора военных наук, по своим возможностям такой российский авианосец будет уступать американским, но догонит французские, британские и японские корабли.

В феврале американский журнал The National Interest написал, что Россия является выдающейся сухопутной державой, стремления которой иметь авианосец «готовы остаться на бумаге, поскольку НАТО, Китай и неспокойный Ближний Восток будут и впредь заставлять Москву задерживаться на своих небезопасных границах».