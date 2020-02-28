Войти
Вестник Мордовии

Сирийской армии до сих пор не удалось уничтожить захваченный боевиками Т-90

1033
2
0

Источник изображения: Фото: "Отвага2004"

В начале февраля стало известно, что воюющим против законной власти Сирии террористам удалось захватить танк Т-90 правительственных войск.

Источник изображения: Фото: "Отвага2004"

Источник изображения: Фото: "Отвага2004"

Это произошло в районе Алеппо, во время одной из контратак, предпринятых боевиками одного из протурецких бандформирований. Мятежники утверждали, что боевая машина досталась им в исправном состоянии, и они грозились немедленно бросить ее в бой.

Источник изображения: Фото: "Отвага2004"

Источник изображения: Фото: "Отвага2004"

Однако им понадобилось две недели, чтобы выполнить свое обещание. Это может быть подтверждением того, что Т-90 был все-таки не совсем исправным. Например, до сих пор у него отсутствует зенитный пулемет НСВТ "Утес".

Источник изображения: Фото: "Отвага2004"

Время от времени в Сети появляются фотографии, демонстрирующие различные перемещения "девяностого". Создается впечатление, что танк служит больше для повышения морального духа, чем реально участвует в вылазках против сирийской армии. Этим-то и объясняется временная "неуязвимость" трофея.

Источник изображения: Фото: "Отвага2004"

Как мы писали ранее, трофеем стала старая версия основного боевого танка. Ее еще называют Т-90 образца 1992 года. Машина не считается современной. Например, у нее нет тепловизора, мощность двигателя составляет не 1000 л.с., а 840 л.с. Есть и другие отличия.

Лев Романов

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Сирия
Турция
Продукция
Т-90 "Владимир"
Похожие новости
29.01.2018
Не дождетесь
10.11.2016
Индия на шаг ближе к "Тагилу"
28.09.2016
Хроника пикирующих бомбардировщиков
18.04.2016
Иван Коновалов: иранский рынок вооружений – это как минимум 15 миллиардов долларов
22.12.2015
Мифы мирового рынка вооружений
16.09.2009
Продавцы самолетов с обочины
2 комментария
№1
28.02.2020 17:39
Зато турки нанесли массированный удар.
0
Сообщить
№2
28.02.2020 18:15
Цитата, ID: 1949 сообщ. №1
ато турки нанесли массированный удар.
Это нарезка за две недели. Просто турки до этого не выпячивали свое вмешательство, чтобы сохрянять видимость будто оно носит сильно ограниченный характер, а успехи повстанцев держатся на том, что большинство населения против кровавого диктатора Асада.
0
Сообщить
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 29.02 05:53
  • 201
"МиГ" и "Сухой" объединят для производства всей боевой авиации РФ
  • 29.02 05:06
  • 7958
Минобороны: Все авиаудары в Сирии пришлись по позициям боевиков
  • 29.02 04:16
  • 13
Интервью генерального директора ООО «Военно-промышленная компания»
  • 28.02 19:47
  • 1
Иркутский завод показал процесс сборки российских МС-21
  • 28.02 19:45
  • 5
Американский Bell «уничтожил» российскую «Армату»
  • 28.02 19:42
  • 16
Пентагон вооружит бойцов «интеллектуальными» винтовками
  • 28.02 19:01
  • 8
Россию выбивают из тендеров: Индия купит оружие у США
  • 28.02 18:15
  • 2
Сирийской армии до сих пор не удалось уничтожить захваченный боевиками Т-90
  • 28.02 18:14
  • 11
Американский вертолет Invictus «разделался» с «Арматой»: новая мультипликация из США
  • 28.02 18:10
  • 2
Боевики остановлены: Саракиб остался у Асада
  • 28.02 17:43
  • 176
Дополнительные функции
  • 28.02 17:36
  • 1
Yeni Akit (Турция): Россия нашла способ защититься от атак F-35
  • 28.02 17:30
  • 48
Ка-52М вооружат ракетой с дальностью 100 километров
  • 28.02 17:15
  • 9
Куда катятся белорусские шасси
  • 28.02 16:57
  • 2
Красноярский авиаполк перевооружат на ракеты "Кинжал" до 2024 года