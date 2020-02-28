Сирийской армии до сих пор не удалось уничтожить захваченный боевиками Т-90

Источник изображения: Фото: "Отвага2004"

В начале февраля стало известно, что воюющим против законной власти Сирии террористам удалось захватить танк Т-90 правительственных войск.

Источник изображения: Фото: "Отвага2004"

Источник изображения: Фото: "Отвага2004"

Это произошло в районе Алеппо, во время одной из контратак, предпринятых боевиками одного из протурецких бандформирований. Мятежники утверждали, что боевая машина досталась им в исправном состоянии, и они грозились немедленно бросить ее в бой.

Источник изображения: Фото: "Отвага2004"

Источник изображения: Фото: "Отвага2004"

Однако им понадобилось две недели, чтобы выполнить свое обещание. Это может быть подтверждением того, что Т-90 был все-таки не совсем исправным. Например, до сих пор у него отсутствует зенитный пулемет НСВТ "Утес".

Источник изображения: Фото: "Отвага2004"

Время от времени в Сети появляются фотографии, демонстрирующие различные перемещения "девяностого". Создается впечатление, что танк служит больше для повышения морального духа, чем реально участвует в вылазках против сирийской армии. Этим-то и объясняется временная "неуязвимость" трофея.

Источник изображения: Фото: "Отвага2004"

Как мы писали ранее, трофеем стала старая версия основного боевого танка. Ее еще называют Т-90 образца 1992 года. Машина не считается современной. Например, у нее нет тепловизора, мощность двигателя составляет не 1000 л.с., а 840 л.с. Есть и другие отличия.

Лев Романов