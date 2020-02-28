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Газета.ru

Огонь на поражение: определены правила охраны воздушной границы

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Утверждены правила применения оружия при охране воздушных границ РФ

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление, регламентирующее порядок применения оружия и боевой техники при охране воздушной государственной границы Российской Федерации. Документ предусматривает правила открытия огня на поражение при нарушении иностранными летательными аппаратами воздушного пространства нашего государства.

В России установлены правила, регламентирующие применение оружия и боевой техники при охране воздушной государственной границы. Соответствующее постановление 26 февраля 2020 года подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Аналогичное постановление, принятое 19 августа 1994 года, утрачивает силу.

«При обнаружении неопознанного воздушного судна, приблизившегося с сопредельной стороны к государственной границе на расстояние 50 км (для Южного и Восточного военных округов - 100 км) и менее и продолжающего полет в направлении государственной границы, или

при внезапном обнаружении в 150-километровой полосе от государственной границы над территорией РФ неопознанного воздушного судна приводятся в готовность №1 дежурные силы,

Поднимаются в воздух дежурные самолеты (вертолеты) принимаются меры к установлению радиосвязи с экипажем указанного воздушного судна через соответствующие органы обслуживания воздушного движения (управления полетами) и ближайшие по направлению его полета органы управления дежурными силами», - цитирует ТАСС текст документа.

В вопросах регламентирования расстояния до российских границ, при достижении которых неопознанным воздушным судном дежурные силы приводятся в готовность №1, в целом, ничего не изменилось - ранее эти же дистанции были обозначены в других нормативно-правовых актах.

К дежурным силам постановление относит специально назначенные для этого радиотехнические и радиолокационные силы и средства, самолеты и вертолеты, зенитные ракетные силы и средства, корабли и катера, силы и средства радиоэлектронной борьбы, способные вести борьбу со средствами воздушно-космического нападения, а также органы управления ими.

Как и в прежнем документе, постановление предполагает, что при отказе судна-нарушителя подчиниться командам ВС РФ применяется оружие на поражение.

Если же нарушителем государственной границы является гражданское судно, или военно-транспортный самолет, не оснащенный вооружением, и при этом экипаж не отвечает на подаваемые ВС РФ сигналы, судно-нарушитель принуждается к посадке. Однако и против таких типов самолетов предусмотрена возможность применения оружия, в случае если в распоряжении имеются данные, что на борту нет пассажиров или заложников.

При этом российские дежурные силы обязаны установить с судном-нарушителем визуальную связь, а сигналы, которые подаются, должны согласовываться с Конвенцией о международной гражданской авиации, с дистанции, позволяющей их увидеть.

Поднятые в воздух самолеты или вертолеты из состава дежурных сил применяют оружие на поражение, этому предшествует «ясно выраженное» (через радиокоманды и (или) визуальные сигналы, а также через ведение предупредительного огня) предупреждение о намерении применить оружие.

Если же применить самолеты или вертолеты дежурных сил для поражения судна-нарушителя нет возможности, в ход идут зенитные ракетные (ракетно-артиллерийские, артиллерийские) средства, говорится в постановлении.

Предупреждение о применении подобного оружия подается посредством радиокоманд.

«В случае когда пересечение государственной границы воздушным судном произошло по причине непреднамеренных действий его экипажа или в силу чрезвычайных обстоятельства , органами управления дежурными силами предупреждается экипаж этого воздушного судна и его вхождении в воздушное пространство Российской Федерации и оказывается помощь в восстановлении ориентировки и выходе за пределы воздушного пространства Российской Федерации или указывается аэродром на территории Российской Федерации для посадки», - уточняется в постановлении.

Подписанное 26 февраля Мишустиным постановление - не единственный нормативно-правовой акт, регулирующий полномочия Вооруженных сил России при охране государственных границ. Также возможности в этом направлении со стороны ВС РФ прописаны в законе о государственной границе РФ и в положении о применении оружия и боевой техники ВС РФ для устранения угрозы террористического акта в воздушной среде или пресечения такого террористического акта к закону о противодействии терроризму.


Отдел "Армия"

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