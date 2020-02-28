«Гром» победы: ударные дроны уничтожат ракетные комплексы противника

Планирующие бомбы с дальностью до 120 км позволят беспилотникам «дотянуться» до стратегических целей

Российские Воздушно-космические силы уничтожат вражеские ракеты средней и малой дальности еще до их пуска. Арсенал уникальных ударных беспилотников «Охотник» и «Альтиус» пополнят бомбы «Гром». Эти тяжелые планирующие боеприпасы способны поражать цели на расстоянии свыше 100 км. За исключительную точность в военно-промышленных кругах они получили прозвище «снайперские». По словам экспертов, благодаря новинке дроны смогут вывести из строя стратегические объекты в глубоком тылу противника, оставаясь невидимыми для радаров.

Голуби войны

Как сообщили «Известиям» источники в ВПК, принято принципиальное решение об оснащении отечественных ударных беспилотных летательных аппаратов мощными и высокоточными планирующими бомбами 9-А-7759 «Гром». Испытания по сбросу их массогабаритных макетов с тяжелого стелс-БПЛА С-70 «Охотник» уже прошли.

А вот интеграция «снайперских» бомб на «Альтиусы» еще не завершена. В начале 2018 года Корпорация тактического ракетного вооружения успешно провела опытно-конструкторские работы по оценке возможности применения «Грома». Однако проблемы, связанные с временным закрытием проекта этого беспилотника и передачей его разработки от ОКБ имени Симонова на Уральский завод гражданской авиации, на время затормозили процесс.

Высокоточная планирующая бомба 9-А-7759 «Гром» Источник изображения: Фото: bmpd.livejournal.com

Имеющие дальность от 60 до 120 км «Громы» намного превосходят по досягаемости состоящие сейчас на вооружении отечественной авиации корректируемые авиабомбы. Даже при сбросе с больших высот они летят не более чем на 9 км. С планирующими боеприпасами беспилотники смогут наносить удары, не входя в зону действия ПВО противника.

— На дистанции 400–500 км от передовой, на которой может работать малозаметный стелс-БПЛА с планирующими бомбами, расположены такие цели, как стартовые позиции оперативно-тактических ракет, аэродромы, узлы связи, пункты управления, колонны командно-штабных машин, — рассказал «Известиям» военный эксперт Виктор Мураховский.

Ударный беспилотник «Охотник» (на втором плане) во время первого совместного полета с Су-57 на одном из испытательных аэродромов Минобороны России Источник изображения: Фото: РИА Новости/Министерство обороны РФ

Благодаря «Громам» беспилотники смогут уничтожать и объекты противника в оперативной глубине, в том числе позиции ракет средней и меньшей дальности, пояснил эксперт.

Средний дрон «Альтиус» будет способен нести не менее двух боеприпасов «Гром». Грузоподъемность тяжелого реактивного «Охотника» еще больше.

«Гром» победы

Семейство модульных высокоточных планирующих авиабомб «Гром» создано ОАО «Корпорация «Тактическое ракетное вооружение» в трех вариантах. Все они достаточно крупные, весом около 600 кг каждая.

Из презентации разработчика известно, что первый из боеприпасов с обозначением 9-А-7759, помимо складывающихся крыльев, оснащен небольшим реактивным двигателем. С ним дальность полета достигает 120 км. Мощность осколочно-фугасной боевой части почти соответствует двум обычным бомбам калибра 250 кг.

Во втором варианте — 9-А1-7759 — маршевый двигатель заменен на дополнительный осколочно-фугасный заряд. Дальность полета такой бомбы после сброса не превышает 65 км, зато масса взрывчатки в ней достигает 480 кг. Это делает ее на 50% мощнее, чем обычные осколочно-фугасные боеприпасы весом 500 кг.

Беспилотный летательный аппарат «Альтиус-У» Источник изображения: Фото: РИА Новости/Министерство обороны РФ

Разработчик также указал, что испытывается и третий вариант бомбы, имеющий обозначение 9-А2-7759. В нем осколочно-фугасная боевая часть заменена на термобарическую. Она позволяет эффективнее поражать фортификационные сооружения и укрытия.

Наводятся боеприпасы при помощи бортовой инерциальной системы навигации и сигналов спутников ГЛОНАСС и NAVSTAR. При этом даже на предельной дальности применения среднее отклонение от цели составит от 2 до 10 м.

Малый диаметр бомбы и складные крылья дают возможность использовать ее из внутренних отсеков малозаметных истребителей Су-57 и БПЛА «Охотник». На внешней подвеске их смогут нести бомбардировщики Су-34 и средний ударный «Альтаир».

Автопилот «Громов» позволяет совершать сложные маневры в полете. По заявлению разработчика, боеприпас способен разворачиваться на 180 градусов и уничтожать цели в задней полусфере бомбардировщика.

Многофункциональный сверхзвуковой истребитель-бомбардировщик Су-34 Источник изображения: Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев

— Это очень удобно, особенно при работе с внезапно возникающими целями, — пояснил «Известиям» Виктор Мураховский. — Беспилотнику необязательно даже на полную дальность летать, он может барражировать в определенном районе. Там дрон будет одновременно вести разведку и ждать команду на боевое применение в случае появления особо важных целей.

По информации разработчика, интенсивные испытания «Грома» велись в 2017–2018 годах. Планировалось, что они будут завершены в конце 2018 года, после чего бомбы примут на вооружение. Но официального подтверждения этому пока нет.

Мощнее аналогов

США сегодня остаются лидерами по применению ударных беспилотников. Но даже у них на вооружении нет сопоставимых по мощности боеприпасов. Легкие MQ-1 Predator используют противотанковые ракеты Hellfire весом всего 50 кг. Самые тяжелые MQ-9 Reaper применяют бомбы со спутниковым и лазерным наведением весом не более 227 кг.

Американские разведывательно-ударные БПЛА MQ-9 Reaper Источник изображения: Фото: Global Look Press/Gene Blevins

В 2017 году компания General Atomics получила от Пентагона контракт на адаптацию планирующих бомб SDBII для тяжелых Reaper. Работы по проекту должны быть завершены в ноябре 2021 года. Американский боеприпас имеет систему наведения, которая позволяет поражать даже движущиеся цели. Но его боевая часть значительно уступает «Грому» по мощности. В ней только 48 кг взрывчатки против 480 кг у российской бомбы в варианте 9-А1-7759.

Китайские и иранские ударные дроны также вооружены менее мощными ракетами и планирующими бомбами. Принятие на вооружение новых боеприпасов позволит не просто сократить отставание России в беспилотных технологиях, но и выйти на передовые позиции. После оснащения «Громами» такие БПЛА станут самыми тяжеловооруженными в мире.

Антон Лавров, Алеексей Рамм