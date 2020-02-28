Два Ту-142 Севфлота совершили полет над Норвежским и Баренцевовм морями

Экипажи противолодочных самолетов Ту-142 Северного флота выполнили плановый полет над нейтральными водами Норвежского и Баренцева морей. Об этом сообщила в среду, 26 февраля, пресс-служба Северного флота.

По ее данным, самолетов Ту-95 в этом районе не было. Продолжительность полетного задания превысила 12 часов, уточняет «РИА Новости».

«Экипажами отрабатывались навыки прохождения заданного курса над безориентирной местностью, слаженность действий при пилотировании в условиях отсутствия наземных радиотехнических средств аэронавигации», — сказано в сообщении.

Полеты российских военных самолетов проводились в соответствии с Международными правилами использования воздушного пространства.

1 февраля два российских стратегических ракетоносца Ту-160 выполнили плановый полет над нейтральными водами акваторий Баренцева и Норвежского морей, а также Северного Ледовитого океана.

Летчики дальней авиации регулярно выполняют полеты над нейтральными водами Арктики, Атлантики, Черного и Балтийского морей, Тихого океана.