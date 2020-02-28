Японские консерваторы выступили против изменения Конституции, поминая о «северных территориях»

Ежедневная консервативная японская газета «Санкэй симбун» (Sankei Shimbun), близкая к Либерально-демократической партии страны и занимающая проамериканские позиции, постоянно и жестко критикует действия России в связи с проблемой принадлежности Курильских остров. 24 января токийское издание разразилось редакционной статьей, в которой объявило, что внесение поправок в российскую Конституцию, запрещающих отчуждения российских земель разрушит фундамент отношений России и Японии и призвала всеми силами противодействовать внесению такого изменения в основной закон РФ.

Как отмечает издание, «в связи с вопросом о поправках в российскую Конституцию, которые продвигает президент России Владимир Путин», возникает совершенно нетерпимая для Японии ситуация в вопросе о решении проблемы «северных территорий».

В статье отмечается, что рабочая группа по внесению поправок в Конституцию внесла предложение о запрете «отчуждения российских земель», а также о «ведении переговоров по территориальным проблемам» и президент согласился с этими предложениями.

Если предложения группы обратятся в реальность, указывается в статье, то переговоры по «северным территориям» столкнутся с неимоверными трудностями. Газета призывает правительство Абэ осознать нависшую над Страной восходящего солнца угрозой и предпринять все возможные усилия для недопущения внесения изменений, касающихся «территориальных вопросов».

На последних заседаниях рабочей группы по разработке поправок в Конституцию страны, констатирует «Санкэй симбун», некоторые представители российской культуры и искусства выразили опасение в связи с тем, что преемники Путина могут столкнуться с территориальными претензиями иностранных государств. Это могут быть требования Японии или требования, связанные с аннексией Россией в 2014 году Крымского полуострова. Путин в связи с этим заявил, что «высказанные предложения по поправкам ему понравились».

Далее газета слово в слово повторяет уже набившие оскомину заявления о том, что «четыре «северных острова» являются непреложной территорией Японии, незаконно оккупированной Россией» и что «не существует ни одного международного документа, подтверждающего их принадлежность России». Япония и Россия продолжают переговоры по вопросу о принадлежности «северных территорий» на основе принципов «законности и справедливости», сформулированных в Токийской декларации 1993 года и ряде других документов.

Несмотря на это, в последнее время кремлевские власти, говорится в статье, продолжают с неиссякаемым упорством утверждать, «что северные территории стали российскими по результатам Второй мировой войны» и отрицают наличие территориальной проблемы в отношениях с Японией. Внесение поправок о запрещении ведения каких-либо территориальных переговоров вообще, по мнению издания, является просто законодательным оформлением данной позиции.

Газета говорит и о том, что «прикрывшись своей новой Конституцией», Россия просто откажется от всяких переговоров с Японий по «территориальной проблеме» и, отмечая повышение накала ситуации, ставит такой вопрос: «Почему мы не видим в этой связи четких и недвусмысленных действий правительства Абэ и парламента?».

Невнятные поправки в Конституцию России, подчеркивается в статье, практически полностью дезавуируют ранее достигнутые договоренности России и Японии и могут окончательно разрушить базу двусторонних отношений. По мнению издания, правительство Абэ обязано довести эту мысль до руководства Кремля. Токио должно уведомить российских лидеров, что если они не прислушаются к этим предостережениям, то «Япония оставляет за собой право на соответствующие меры противодействия».

Владимир Иванов

Обозреватель «Независимого военного обозрения»