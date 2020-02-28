НАТО не будет оборонять Финляндию, но может удержать потенциальных противников от агрессии

Национальная телерадиовещательная компания Финляндии, Yle (Yleisradio Oy) 26 февраля на своем портале в Интернет разместила сообщение о том, что в случае нападения России на Суоми НАТО вовсе не намерено защищать Хельсинки. Дело в том, отмечает Yle, что Финляндия не является членом блока. Но, тем не менее, указывается в сообщении, сотрудничество с альянсом в определенной мере всё – таки может послужить фактором, сдерживающим Москву от агрессивных действий.

Финляндия и Швеция уже почти три года входят в состав Объединённых экспедиционных сил (Joint Expeditionary Force, ОЭС), которые возглавляет Великобритания. Стокгольм и Хельсинки вступили в ОЭС в середине 2017 года. Эти силы, созданные в 2014 году, не являются постоянно действующим формированием. В них, кроме Британии, Швеции и Финляндии входят такие государства - члены НАТО как Дания, Норвегия, Эстония, Латвия, Литва и Нидерланды. ОЭС являются группой быстрого реагирования, в которую входящие в них страны направляют подразделения своих войск в случае возникновения кризисных ситуаций. Официальной целью ОЭС, предназначенных для ускорения и упрощения взаимодействия в кризисных ситуациях, является проведение совместных учений и оказание помощи в случае нападения на страны-участницы, или при возникновении необходимости в проведении гуманитарных акций.

Однако, как указывает Yle, если на Финляндию нападёт Россия, то речь уже будет идти о более масштабном конфликте, в рамках которого НАТО будет направлять свои ресурсы туда, где они будут нужны больше всего. «Логика такова, что НАТО, прежде всего, защищает своих членов, в то время как Финляндия к их числу не принадлежит», - заявил исследователь Международного центра обороны и безопасности в Таллине Мартин Хурт, но добавил, что такая же логика, по всей вероятности, будет действовать и в отношении членов ОЭС. «Само собой, это будет политическое решение, принятое странами, которые сделали свой выбор в пользу поддержки НАТО. Финляндия решила не вступать в альянс. Страны, не являющиеся членами блока, не обладают равными с ними правами», - заметил ученый. На вопрос о том, собирается ли НАТО защищать Финляндию в том случае, если в мире вспыхнет большой конфликт, Хурт ответил однозначно. «Никаких планов для этого нет. Но, если для защиты Финляндии будет политическая воля, то для фактического выполнения этой задачи будут найдены военные ресурсы», - сообщил он.

Финские политики и военные ясно дали понять, что НАТО не давало никаких обещаний защищать их страну. Тем не менее в сотрудничество в рамках ОЭСЮ предполагает существование определённых факторов сдерживания. «Мы показали, что можем сражаться вместе. Теперь требуется лишь политическое решение, которое может быть принято всего за один час», - отметил эксперт Института внешней политики Финляндии Чарли Салониус-Пастернак. «Это приводит к тому, что потенциальный противник в кризисной ситуации вынужден думать о том, встретится ли он лишь с финской авиацией? Или же с финской и шведской авиацией? Или же в воздух поднимется авиация Финляндии, Швеции, а также вся авиация Объединённых экспедиционных сил?» - задался вопросами специалист. Он объяснил, что у Финляндии нет никаких политических обязательств перед ОЭС, если не считать того, что Хельсинки принимают участие в учениях и дебатах.

Однако, возникает вопрос, пишет Yle, как будут обстоять дела с помощью со стороны Америки в том случае, если Россия вдруг ударит по Финляндии. Ответ на этот вопрос зависит от того, какие политические ветра будут гулять в Вашингтоне, а также от того, какие ресурсы американцы решат задействовать в Европе, считает Мартин Хурт. «Разумеется, США - это самая сильная военная держава в мире, однако у США нет ресурсов для того, чтобы помогать всем европейским странам одновременно», - отмечает эксперт. Что же касается мнения, что у Финляндии могут быть настолько тесные отношения с НАТО, насколько это возможно без вступления в блок, то здесь многое зависит от точки зрения. «Решения принимают именно члены оборонительного блока. И перед теми, кто не входит в него, дверь будет закрыта в том случае, если их решат не приглашать. При этом ни Швеция, ни Финляндия не имеют права голоса при принятии решений», - заметил Хурт в заключение своих рассуждений.

Владимир Иванов

Обозреватель «Независимого военного обозрения»