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Российская газета

Минобороны РФ назвало самолеты, ускользнувшие от истребителей НАТО

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Источник изображения: rg.ru

Пять истребителей НАТО были подняты по тревоге после сообщения о российском бомбардировщике Ту-95, замеченном над Норвежским морем, пишет Avialive.

ВВС Великобритании отправили на перехват пару истребителей Typhoon с авиабазы Лоссимут и самолет-заправщик Airbus Voyager из Брайз-Нортона. .В воздух поднялись два норвежских истребителя с авиабазы Бодо. В операции также участвовал F-15 ВВС Нидерландов. Российским самолет так и не был найден, отмечает портал.

Тем временем Минобороны России сообщило о полете над нейтральными водами Баренцева и Норвежского морей пары противолодочных самолетов Ту-142.

Экипажи отработали навыки следования заданному курсу над безориентирной местностью, слаженность пилотирования в отсутствие наземных радиотехнических средств навигации, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу Северного флота.

- Самолеты Ту-95 полетов в этом районе не выполняли, - подчеркнули в пресс-службе СФ.

Ту-142 - дальний противолодочный самолет на базе стратегического бомбардировщика Ту-95. Отличается рекордной дальностью полета, предназначен для поиска и уничтожения атомных подлодок противника.


Антон Валагин

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