Почва на обратной стороне Луны оказалась очень пористой

Ученые не исключили, что грунт представляет собой смесь из обломков пород, выброшенных из соседних кратеров

ТАСС, 26 февраля. Луноход миссии "Чанъэ-4" измерил толщину и изучил устройство верхних слоев лунной почвы в кратере фон Кармана на обратной стороне спутницы Земли. Она оказалась очень пористой и толстой, пишут китайские планетологи в статье, опубликованной в журнале Science Advances.

"Мы впервые точно измерили толщину лунного реголита [почвы Луны] при помощи радара. В точке посадки "Чанъэ-4" грунт состоит из крайне податливого и пористого материала, внутри которого скрывается множество булыжников. Скорее всего, он представляет собой смесь из обломков пород, выброшенных из соседних кратеров", - пишут ученые.

Обратная сторона Луны, в отличие от ее относительно "плоской" видимой стороны, покрыта множеством холмов, расселин и кратеров. Вдобавок, замеры силы притяжения спутницы нашей планеты показывают, что ее видимая половина заметно тяжелее, чем ее невидимая с Земли сторона, а кратеры на поверхности последней заметно глубже.

Астрономы достаточно давно пытаются понять, с чем связаны подобные различия. В частности, некоторые планетологи считают, что это связано с тем, что почти сразу после формирования Луны на ее поверхность упал один или несколько "зародышей" планет, породивших эти различия в свойствах ее полушарий и объясняющих ее необычный изотопный состав.

По этой причине планетологи с большим нетерпением ожидали получения первых данных по минеральному составу горных пород и структуре почвы на обратной стороне Луны, которые собирали посадочная платформа миссии "Чанъэ-4" и луноход "Юйту-2", отправленные Китаем на Луну в конце 2018 года.

Ли Чуньлай, руководитель миссии "Чанъэ-4", и его коллеги приблизились к разрешению этих загадок, получив первые данные по структуре и толщине лунного грунта на дне южного полярного кратера фон Карман, куда в начале января прошлого года совершил посадку созданный ими аппарат.

Бездонные недра Луны

Первые предварительные данные по составу пород ученые опубликовали еще в прошлом году, обнаружив на обратной стороне Луны несколько типично "земных" минералов мантии, в том числе оливин и пироксен, которые раньше не находили на поверхности спутницы Земли. Это открытие уже заставило планетологов задуматься о выработке новых теорий формирования Луны.

Получив эти результаты, Ли и его коллеги приступили к анализу данных с радаров "Юйту-2" при помощи которых ученые просветили верхние слои почвы кратера фон Кармана на глубину в четыре десятка метров. Эти замеры, как отмечают исследователи, в последний раз успешно проводились на видимой поверхности спутницы Земли более полувека назад участниками экспедиции "Аполлон-17". Многие исследователи не были уверены, что реголит присутствует на обратной стороне Луны в том же виде, что и на ее видимой половине.

Данные, полученные луноходом, указали на то, что реголит присутствует как на видимой, так и на обратной стороне Луны, но при этом он оказался очень пористым и толстым в кратере фон Кармана. По словам ученых, это говорит в пользу того, что этот покров возник в результате нескольких "бомбардировок" места посадки зонда обломками пород из соседних кратеров, произошедших в разные эпохи жизни Луны.

Вдобавок, замеры "Юйту-2" указали на то, что реголит оказался разделен на три разных слоя, каждый из которых отличается от соседей по структуре и свойствам. Верхний слой почвы толщиной в 12 метров был крайне однородным по составу, тогда как следующая прослойка грунта содержит в себе вкрапления мелких и крупных булыжников, чей диаметр может достигать метра.

Последний слой почвы, расположенный на глубине в 24-40 метров, состоит из перемежающихся прослоек булыжников и пескообразного реголита. Что скрывается под ним, ученые пока не могут сказать, так как радар "Чанъэ-4" не обладает достаточной мощностью. Как надеются исследователи, анализ новых порций данных, которые сейчас собирают радары на борту лунохода, поможет им проникнуть глубже в недра Луны и раскрыть историю эволюции ее обратной стороны.