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Деловая газета "Взгляд"

Россия перебросила в Сирию новейший самолет-разведчик

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Источник изображения: кадр из видео

Россия направила в Сирию самолет-разведчик Ту-214Р, сообщил телеграм-канал «Военный осведомитель».

В публикации канала сообщается, что самолет прибыл в провинцию Идлиб.

В 2017 году газета ВЗГЛЯД разбиралась, какие самолеты российские ВКС использовали в Сирии. В их числе были дальние бомбардировщики Ту-22М3, стратегические бомбардировщики Ту-95, Ту-160, штурмовики Су-25, многоцелевые истребители Су-27СМ, Су-30СМ, Су-35С, истребители-перехватчики МиГ-31, вертолеты Ми-8, Ми-24, Ми-28Н, Ка-52, самолеты дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50 и самолет комплексной разведки Ту-214Р.


Алексей Дегтярев

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Страны
Россия
Сирия
Продукция
А-50 ДЛРО
Ка-52
Ми-24
Ми-28Н
Ми-8
МиГ-31
Су-25
Су-27
Су-30
Су-35С
Ту-160
Ту-214
Ту-22М
Ту-95
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