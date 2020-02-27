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Деловая газета "Взгляд"

Сирийская армия задействовала в Идлибе «Шилку», «Гвоздику» и Т-72

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Источник изображения: Ruptly/Youtube

В Сети опубликованы фотографии, сделанные на юге Идлиба, на которых видна советская бронетехника, применяемая сирийской армией в боях.

ЗСУ-23-4 "Шилка", Т-72М1 и 2С1 "Гвоздика" попали на видео Ruptly. На кадры обратил внимание пользователь Twitter.

ЗСУ-23-4 "Шилка" – советская зенитная самоходная установка, серийное производство начато в 1964 году, завершено в 1982-м. Поставлялась во множество стран, в том числе в Сирию.

2С1 "Гвоздика" – советская 122-мм полковая самоходная гаубица. Разработана на Харьковском заводе имени Серго Орджоникидзе. Производилась с 1969 по 1991 год.

Т-72М1 – модернизация танка Т-72М, выполненная в 1982 году. Отличался дополнительным 16-мм броневым листом на верхней лобовой детали корпуса и комбинированной броней башни с песчаными стержнями в качестве наполнителя.


В среду сообщалось, что сирийская армия освободила город Кафр-Нобуль на юге провинции Идлиб от боевиков запрещенной в России террористической группировки "Джебхат ан-Нусра".


Сергей Гурьянов

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Сирия
Продукция
Гвоздика
Т-72
Шилка
Компании
ПОЗИС
Севморзавод
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