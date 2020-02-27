Не Patriot: США отказались поставить Турции системы ПВО

Эрдоган рассказал, что у США нет ЗРК Patriot для Турции

Американские власти пока не могут поставить Турции свои ракетные системы ПВО Patriot. Об этом рассказал турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган, отметив, что ему придется проводить еще одни переговоры с американским коллегой Дональдом Трампом. Ранее Анкара говорила о том, что США могли бы поддержать ее в Идлибе, поставив эту военную технику.

Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что США пока не оказали необходимую поддержку Турции в ситуации с Идлибом. Он подчеркнул, что намерен еще раз обсудить этот вопрос со своим американским коллегой Дональдом Трампом.

"По поводу поставок ЗРК Patriot я скажу совершенно четко. На данный момент нет никаких ЗРК Patriot, которые Америка была бы готова нам поставить. Мы сделали предложение и сказали: "Если вы поставите нам ЗРК Patriot, мы их у вас купим", - приводит ТАСС слова президента, ссылаясь на агентство Anadolu.

По его словам, американская сторона сейчас не располагает необходимыми системами ПВО Patriot, которые США могли бы поставить Турции.

"Пока поддержки нет. Нужно будет еще раз провести переговоры с Трампом", - сказал Эрдоган. Глава Турции обратил внимание, что во время предыдущего разговора с Трампом, тот пообещал поддержать союзника, однако американцы еще не осуществили обещанного.

Вместе с тем издание «Джумхуриет», как передает "Иносми", пообщалось с чиновниками Европейского командования вооруженных сил США (EUCOM). Собеседники прокомментировали недавнее предположение «Форбс» о том, что запрошенные американские ракетные комплексы Patriot были переданы Турции. «Мы не отправляли "Пэтриот" Турции. Мы знаем, что Турция запросила ракетные комплексы Patriot, чтобы разместить их на границе с Сирией, но по этому запросу решение еще не принято», - обратили внимание чиновники.

Подобную информацию озвучивали и в Пентагоне на прошлой неделе. В оборонном ведомстве США сказали, что запрос от Турции действительно был, однако решение по нему еще не принято, отмечает «Джумхуриет».

В четверг, 26 февраля, министр национальной обороны Турции Хулуси Акар в интервью телеканалу CNN Turk заявил, что американские власти могли бы в качестве поддержки Анкары поставить ей ЗРК Patriot в той ситуации, которая разворачивается в сирийской провинции Идлиб.

Известно, что Турция уже на протяжении нескольких лет пытается наладить поставки американских ЗРК, однако переговоры по этому вопросу так и не увенчались успехом. В итоге, как отмечали турецкие власти, Анкара была вынуждена купить у России зенитные ракетные системы С-400. Республика таким образом удовлетворяла свои потребности в вооружении.

Почти неделю назад Турция заявила, что несмотря на обострение ситуации в Идлибе, власти республики не откажутся от планов по размещению российских зенитно-ракетных комплексов С-400. Об этом сообщил глава минобороны республики Хулуси Акар, передает РИА «Новости».

"Мы привержены букве соглашений по С-400 и купили их, несмотря ни на что. Продолжается обучение, и работы по их установке проводятся согласно плану. Где-то после апреля они будут введены в действие", - обратил внимание Акар.

Что касается ситуации в Идлибе, то ранее Эрдоган заявил, что Турция не удовлетворена теми результатами, к которым пришли стороны в ходе переговоров с Россией по действиям в сирийском Идлибе. В связи с этим глава Турции угрожал нанесением удара по провинции и проведением целой военной операции в этом регионе. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал это худшим сценарием.

В среду, 26 февраля, Эрдоган вновь пригрозил наступлением на сирийскую армию, чтобы оттеснить ее от турецких наблюдательных пунктов в Идлибе.

"В Идлибе мы предпринимаем все меры для предотвращения гуманитарного кризиса. Россия, к сожалению, не хочет его видеть. Наше требование - согласно Сочинскому меморандуму силы сирийского режима должны отойти к обозначенным там границам за пределы наших наблюдательные пунктов», - заявил он.

Турецкий президент обратил внимание, что срок - «до конца февраля» - стремительно подходит к концу. «Если силы режима не отойдут, мы освободим эту территорию", - пообещал Эрдоган во время выступления перед парламентской фракцией правящей Партии справедливости и развития.

Международное сообщество же настаивает на том, что необходимо прекратить бои в Идлибе. Так, министр иностранных дел Германии Хайко Маас опубликовал на своей странице в Twitter запись о том, что главы МИД 14 стран ЕС призывают стороны конфликта в сирийской провинции к немедленному прекращению боев.

"Совместно с 13 коллегами я призываю сирийский режим и тех, кто его поддерживает, восстановить режим перемирия. Ведение боевых действий должно немедленно прекратиться. Мы должны привлечь к правовой ответственности", - написал политик.

Ангелина Мильченко