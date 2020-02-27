Необычное оружие из Тулы: от стреляющего портсигара до космического пистолета

Фото: Тульский государственный музей оружия

Более трех столетий назад, 26 февраля 1712 года, указом Петра I был основан Тульский оружейный завод − старейшее оборонное предприятие страны. Оружие тульских мастеров сражалось в Отечественной войне 1812 года, Первой и Второй мировых войнах. Именно здесь, в Туле, создавали знаменитые винтовки Мосина, пулеметы Максима, пистолеты ТТ. Но в этом списке есть и очень неординарные образцы. Представляем пятерку самых необычных.

ТКБ-059: один ствол – хорошо, а три – лучше!

Герман Коробов – гениальный тульский оружейник, в своих разработках опередивший время. Ни один из его автоматов не был принят на вооружение, и сегодня имя Коробова известно узкому кругу специалистов. Но все могло сложиться иначе, ведь конструктор занимался разработкой альтернативы автомату Калашникова. Его оружие отличалось обилием пластика, не привычного для 1960-х годов, но активно используемого сегодня. Кроме того, Коробов создавал автоматы по оригинальной схеме «булл-пап», когда ударный механизм и магазин располагаются в задней части оружия.

Экспериментальный автомат ТКБ-059. Источник: kalashnikov.media

Именно по этой схеме сделан самый необычный проект Коробова – трехствольный залповый автомат ТКБ-059. Устройство можно принять за причуду оружейника, но тем не менее у него были реальные перспективы. Основной задачей Коробова было достижение сверхбыстрой очереди, при которой отдача от выстрелов не успевает отклонить ствол и позволяет добиться высокой кучности стрельбы. Три ствола давали фантастическую скорость стрельбы в 1400-1800 выстрелов в минуту. Многие узлы и детали ТКБ-059 были унифицированы с автоматами Калашникова.

«Трехголовый дракон» Коробова успешно прошел государственные испытания, показав очень высокую кучность. Однако оригинальность конструкции и сложность снаряжения магазинов привели к отказу от серийного производства. Кроме того, в то время актуальность замены АК-47 была не столь высока.

АПС-5: автомат подводный специальный

В 1970 году ЦНИИточмаш начал работы по созданию подводного автомата. АПС-5 был принят на вооружение в 1975 году. Его серийное производство освоили на Тульском оружейном заводе. При этом уникальный автомат был рассекречен только в 1993 году и впервые представлен на оружейной выставке IDEX в Абу-Даби.

АПС-5: автомат подводный специальный. Источник: kalashnikov.media

Стреляет автомат специально разработанными игольчатыми пулями. Под водой длинная пуля калибра 5,66 мм поражает цель на дальности 30 метров при глубине погружения 5 метров. Дальность ведения огня понижается с глубиной: 20 метров на глубине 20 метров и всего 10 метров на 40-метровой глубине.

Автомат может стрелять как одиночными выстрелами, так и очередями. При необходимости его можно использовать и на суше, но практически только для самообороны. Во-первых, дальность действия на воздухе невелика – не более 100 метров. Во-вторых, ресурс автомата рассчитан на водную среду и на суше расходуется слишком быстро – без воды вместо 2000 расчетных выстрелов прочности деталей хватит лишь на 180. Но тульские оружейники решили этот вопрос еще в 2007 году, представив автомат-амфибию АДС, одинаково уверенно себя чувствующий и в воде, и на суше.

Пистолет-портсигар: дать прикурить врагу

Фамилия конструктора Игоря Стечкина для большинства связана прежде всего с офицерским пистолетом АПС. Между тем, как и многие оружейники, Стечкин создал некоторое количество прототипов и необычных моделей. Самый интересный – пистолет-портсигар, сделанный по заданию спецслужб в разгар холодной войны. От обычного предмета мужского обихода это оружие отличал только ярко выраженный курок.

Вместе с уникальным патроном замкнутого типа СП-2, разработанным самим Стечкиным, пистолет-портсигар ТКБ-506 обеспечивал бесшумный и бездымный выстрел. И даже не один, а целых три. Прицельная дальность оружия – 10 метров. Скорость пули в начале полета – 165 м/с. С пяти метров такой пистолет пробивает три сосновые доски.

Также была разработана модель ТКБ-506А еще меньшего размера, опознать в которой пистолет можно было только по трем отверстиям-дулам. Чтобы совершить свою миссию, у владельца пистолета было всего три шанса – перезарядка пистолета требовала определенного труда. Однако, несмотря на столь необычный дизайн, обе модели отличались высокой кучностью стрельбы, сопоставимой с той, что была у штатного пистолета Макарова, конечно, с поправкой на дальность. Открытых сведений о применении пистолета-портсигара Стечкина нет, что вполне объяснимо − на то он и шпионский пистолет.

Миниатюрное оружие: мал да удал

У легендарного Левши, подковавшего блоху, был реальный прототип – мастер-оружейник Алексей Сурнин, живший в Туле на рубеже XVIII-XIX веков. Традиция создания миниатюрных копий оружия – тоже давняя. Еще в 1845 году будущему императору Александру II тульские мастера преподнесли миниатюрные пистолеты и саблю. Позже создание маленьких копий оружия стало отличным экзаменом на профпригодность для учащихся Тульской оружейной школы. Она открылась в 1869 году при заводе и непрерывно обеспечивала ТОЗ молодыми кадрами.

Миниатюрное оружие. Источник: Тульский государственный музей оружия

И сегодня традиция создания миниатюрного оружия продолжается. Тульские оружейники не делают игрушек – их мини-оружие всегда стреляет. И хотя устройство механизма может отличаться от оригинала, функциональность сохраняется. Правда, стрельбы очередями добиться пока не получилось, поэтому даже копии автоматов могут делать лишь одиночные выстрелы.

В тульском оружейном музее среди прочего мини-оружия хранятся два миниатюрных пистолета, созданных учениками заводской школы в 90-е годы XIX века. Это шестизарядные шпилечные револьверы системы Лефоше с калибром 1 миллиметр. Размером эти пистолетики со спичечную коробку. Миниатюрная пуля револьвера может пробить бумажную мишень с 5 шагов. Эти пистолеты – довольно точные копии уставного оружия тех лет, выполненные в масштабе 1 к 6. Рукоятка одного из них сделана из рога, другого – из белого перламутра. Точность и изящность оружия говорят о высоком мастерстве молодых тульских оружейников XIX века.

ТП-82: «пистолет-космонавт»

Уникальный охотничий пистолет ТП-82 с тремя стволами появился благодаря стараниям космонавта Алексея Леонова. На встрече с тульскими оружейниками он рассказал, что у его коллег возникла опасная ситуация, когда после приземления они оказались в глухом лесу без оружия. ТП-82 разрабатывался совместно ЦНИИточмашем и Тульским оружейным заводом в 1980-е годы и стал частью комплекса СОНАЗ (стрелковое оружие носимого аварийного запаса).

Пистолет ТП-82. Источник: АО «ЦНИИточмаш»

ТП-82 снабжен двумя горизонтальными верхними гладкими стволами 32-го охотничьего калибра и одним нарезным стволом 5,45-мм калибра. Пистолет прошел испытания в максимально разнообразных условиях, он мог применяться для защиты от животных, а также для охоты и подачи сигналов. ТП-82 оснащался съемным прикладом, в который был встроен нож-мачете. Мачете с успехом применялся для заготовки дров, прокладывания троп, строительства и других задач.

В 1986 году пистолет совершил свой первый полет в космос вместе с советско-французским экипажем. Всего было выпущено около 100 экземпляров. До 2006 года все советские и российские пилотируемые корабли оснащались комплексом СОНАЗ, а все космонавты проходили курс выживания с применением ТП-82. Кроме того, пистолет состоял на вооружении летчиков дальней авиации, которые также могли оказаться в трудных условиях при аварийной посадке.