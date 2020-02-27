Эффект 3D-очков позволил определить силу свечения "плевков" черных дыр

Чтобы ее вычислить, ученые использовали данные и с оптических, и с радиотелескопов

ТАСС, 26 февраля. Объединив данные оптических обсерваторий и радиотелескопов, российские астрофизики смогли точно определить источник выбросов сверхмассивных точных дыр, а также его направление. Эффект, которым они при этом воспользовались, ученые сравнили с 3D-очками. Свою методику ученые описали в статье для научного журнала Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, кратко об этом пишет пресс-служба МФТИ.

"Оказалось, что, измеряя поляризацию полученного телескопом света, можно понять, какая его часть пришла от джета, и выяснить направление струи. Эффект похож на взгляд сквозь 3D-очки, которые позволяют глазам видеть разные картинки. Другими способами оптический телескоп такую информацию о диске и джете не дает", - прокомментировал работу один из ее авторов, научный сотрудник МФТИ Александр Плавин.

Практически все астрономы сегодня уверены, что в ядре каждой крупной галактики находится как минимум одна сверхмассивная черная дыра. Они постоянно захватывают и поглощают окружающее вещество, а также выбрасывают часть его в межгалактическое пространство в виде так называемых джетов - узких пучков плазмы, которая разогрета до сверхвысоких температур и разогнана до околосветовых скоростей.

Многие из этих объектов стали одной из главных целей для телескопа Gaia, который запустили в космос в декабре 2013 года. Недавно российские астрофизики выяснили, что положение сверхмассивных черных дыр, вычисленное при помощи радиотелескопов, в некоторых случаях не совпадало с результатами замеров Gaia. По подсчетам ученых, подобные расхождения были характерны для примерно 7-8% галактик, за которыми наблюдал телескоп.

Позже ученые выяснили, что эти странности были связаны с тем, в какую сторону был направлен джет черной дыры, и насколько длинным он был. Скорректировав координаты черных дыр, Плавин и его коллеги задумались, можно ли для изучения выбросов сверхмассивных черных дыр использовать и данные с Gaia, и информацию радиотелескопов.

Сияние черных дыр

Дело в том, что ученые пока точно не могут сказать, как именно возникает свечение, которое вырабатывают квазары - самые яркие и активные ядра галактик. На роль его главного источника претендуют как джеты сверхмассивных черных дыр, так и диск аккреции - "бублик" из перемолотой и раскаленной материи, которые окружает окрестности этих объектов.

Проблема заключается в том, что оптические телескопы в принципе не могут рассмотреть их из-за низкого разрешения, а радиотелескопы не могут "видеть" окрестности диска аккреции. Российские астрофизики решили эту проблему, обратив внимание на то, что оптическое излучение диска и "плевков" черных дыр должно сильно различаться по тому, как именно и насколько сильно оно будет поляризовано, то есть "закручено" в определенную сторону под действием магнитных полей.

"Сам факт того, что излучение джета поляризовано, был известен. Мы объединили данные от двух видов телескопов: радио- и оптических; и показали, что поляризация направлена именно вдоль джета. Из этого следует, что горячая плазма двигается в магнитном поле, закрученном, как пружина", - добавил руководитель работы Юрий Ковалев, астроном из МФТИ.

Эти своеобразные 3D-очки, как отметил Ковалев, показали, что объединение данных с двух типов телескопов не только позволяет определить, какую долю свечения квазаров вырабатывают джеты и диски аккреции, но и позволяет ученым раскрыть трехмерную структуру того, как устроены непосредственные окрестности сверхмассивных черных дыр.

Последующие наблюдения такого рода, как надеются российские астрофизики, помогут им понять, что именно управляет формированием джетов и какую роль этот процесс играет в эволюции тех галактик, где находятся порождающие их сверхмассивные черные дыры.