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Интерфакс-АВН

Эрдоган заявляет о наращивании военного присутствия Турции в Идлибе

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Реджеп Тайип Эрдоган
Реджеп Тайип Эрдоган.
Источник изображения: militarynews.ru

Стамбул. 26 февраля. ИНТЕРФАКС-АВН - Анкара продолжает наращивать военное присутствие в сирийской провинции Идлиб, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

"В данный момент самая большая проблема для действий турецких вооруженных сил в Сирии является использование воздушного пространства, - сказал Эрдоган на заседании парламентской фракции правящей партии. - Но мы надеемся, что в скором будущем решим и этот вопрос".

Президент Турции подчеркнул, что Анкара не намерена идти на уступки по Идлибу: "Сторонники Башара Асада обязательно должны отступить за линию соприкосновения, определенную сочинскими договоренностями. Время, отведенное Асаду, истекает". "Турция не сделает ни шагу назад и оттеснит (войска) режима за пределы выделенной зоны (деэскалации)", - добавил Эрдоган.

Ранее в феврале он заявил, что силы Асада должны отойти за линию Идлибской зоны деэскалации, обещав в противном случае оттеснить сирийские войска.

В Идлибской зоне деэскалации армия Турции разместила 12 наблюдательных постов, часть из которых после начала наступления сирийской армии оказалась у нее в тылу.

В последнее время между Москвой и Анкарой есть разногласия по Идлибской зоне деэскалации, где значительно обострилась обстановка.

Турция обвинила сирийские войска и их союзников в атаках на мирные объекты и позиции турецких военных в Идлибе и потребовала от Дамаска вывести силы из зоны деэскалации. Руководство Турции грозило начать в Идлибе военную операцию.

Российские военные, в свою очередь, заявляли, что армия Сирии в Идлибской зоне отвечает на атаки боевиков.

В прошлый четверг российский центр по примирению враждующих сторон в Сирии (структура входит в состав российской военной группировки в САР) сообщил, что российская авиация нанесла удар на севере Сирии после поддержанной Турцией атаки боевиков.

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Турция
Персоны
Башар Асад
Эрдоган Реджеп
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