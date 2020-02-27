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Известия.ru

Опубликовано видео тренировки расчетов зенитного ракетного комплекса С-350 «Витязь»

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Источник изображения: Фото: Минобороны РФ

Расчеты новейшего комплекса зенитных ракетных войск С-350 «Витязь», принятые в состав воздушно-космических сил (ВКС) России, провели в среду, 26 февраля, тренировку по обнаружению и уничтожению условного воздушного противника. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

Опубликовано видео тренировки в учебном центре в Гатчине в Ленинградской области, снятое коптером.


Натурный образец «Витязя» впервые показали на авиационно-космическом салоне МАКС в 2013 году, разработки начались шестью годами ранее. Государственные испытания системы С-350 завершились в конце марта 2019 года, сообщает телеканал «Звезда».

В июне 2019 года глава Минобороны Сергей Шойгу заявил о завершении разработки С-350.

14 января Минобороны сообщило, что первые «Витязи» будут размещены в Ленинградской области.

Комплексы ПВО средней дальности предназначены для обороны крупных наземных сил во время наступательных и оборонительных операций. Одна пусковая установка С-350 вооружена 12 зенитными ракетами. Комплексы планируют интегрировать в единую сеть с другими системами ПВО.

Дальность поражения целей С-350 составляет до 60 км, высота — до 30 км. Скорость поражаемых целей — до 4,8 тыс. м/с. Развертывание и свертывание пусковой установки занимает пять минут.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
С-350 50Р6А "Витязь"
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Шойгу Сергей
Проекты
МАКС-20XX
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