Военная этика для искусственного интеллекта

Использование искусственного интеллекта военными теперь ограничено этикой. Вчера, Минобороны США официально сформулировало этические принципы использования искусственного интеллекта в военной сфере.

Министр обороны США Марк Эспер официально объявил, что разработчики военных систем для американской армии должны придерживаться пяти ключевых принципов. Ответственным за исполнение принципов использования систем искусственного интеллекта назначен Объединённый центр искусственного интеллекта Минобороны США.

Глава департамента информации Минобороны США Дан Дизи и руководитель Объединённого центра искусственного интеллекта генерал-лейтенант Джон Шанахан Источник изображения: c4isrnet.com

5 этических принципов искусственного интеллекта для военных: