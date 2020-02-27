Войти
Военно-промышленный курьер

Делегация Минобороны России и МКВ на выставке вооружений в Индии

175
0
0
Источник изображения: vpk-news.ru

Делегация Министерства обороны Российской Федерации и представители МКВ посетили выставку DEFEXPO в Индии.

В индийском городе Лакхнау с 5 по 9 февраля 2020 года под руководством Министерства обороны Индии прошла международная выставка вооружения DEFEXPO India 2020. На ней было представлено 1029 компаний индийского и иностранного ОПК. Россия, традиционно принимающая активное участие в работе DEFEXPO, продемонстрировала участникам форума свыше 500 образцов вооружения и военной техники. В этом году российский ОПК на выставке в Индии представляли «Рособоронэкспорт», концерн «Алмаз-Антей», холдинг «Вертолеты России», Объединенная двигателестроительная корпорация, Объединенная судостроительная корпорация, концерн «Техмаш», корпорация «УралВагонЗавод».

По итогам встреч и переговоров, проведенных Минобороны России с представителями соответствующего индийского ведомства и при участии предприятий ОПК обеих стран, многие индийские компании выразили заинтересованность в продолжении и углублении сотрудничества с российской оборонной промышленностью.

В том числе, индийская авиастроительная корпорация Hindustan Aeronautics Ltd (HAL) заявила, что готова продолжить совместную работу с Россией по созданию истребителя пятого поколения. Ранее этот проект был заморожен, но, по заявлению Мантурова Д.В., переговоры могут возобновиться.

Представители МКВ – официального выставочного оператора форума «Армия-2020» - побеседовали с целым рядом индийских компаний, выставивших свою продукцию в рамках DEFEXPO. Такие крупные производители вооружения, как BrahMos Aerospace, Anant Industries, Anant Technologies Ltd., участники Форума прошлого года, подтвердили свое намерение принять участие в работе «Армии-2020». Компания SSS Defence, также объявила о своей заинтересованности в участии в Форуме.

Индия является значимым партнером России в области вооружения. Ее представители ежегодно принимают участие в Международном военно-техническом форуме «Армия». Ожидается, что в этом году по уже сложившейся практике национальный стенд Республики Индия станет одним из крупнейших на выставке в августе. Уже сейчас порядка 10 индийских предприятий ОПК выразили свое намерение принять активное участие в Форуме.

Форум «Армия-2020» пройдет с 23 по 29 августа этого года в КВЦ «Патриот».

Газета "Военно-промышленный курьер",

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Индия
Россия
Продукция
PJ-10 Brahmos
Компании
BrahMos Aerospace
HAL
Алмаз-Антей
Вертолеты России
Минoбороны РФ
ОДК УК
ОСК
РОЭ
Техмаш НПК
Уралвагонзавод
Проекты
2020-й год
АРМИ-20XX
Истребитель 5 поколения
Похожие новости
10.02.2020
Что оружейная выставка Defexpo India 2020 принесла России
04.02.2020
Рособоронэкспорт организует показ более тысячи образцов российской военной техники на Defexpo India 2020
27.08.2018
Чем запомнится "Армия-2018". Итоги крупнейшего оружейного форума
16.04.2018
Make in India: что оружейная выставка Defexpo 2018 принесла России
18.12.2015
«Уралвагонзавод» гораздо круче «Укроборонэкспорта»
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 26.02 23:08
  • 9
Интервью генерального директора ООО «Военно-промышленная компания»
  • 26.02 22:09
  • 4
США вновь стали лидерами в танкостроении, с ними конкурирует только Китай – СМИ
  • 26.02 21:23
  • 1
Арзамасский машиностроительный завод подал иск к лидеру "Ночных волков"
  • 26.02 21:16
  • 4
В китайском Sohu выразили недовольство тем, что истребитель J-15 называют копией Су-33
  • 26.02 21:13
  • 1
Ускоренный взлет: будущих летчиков посадят за штурвал на год раньше
  • 26.02 21:00
  • 4
Слишком тяжелые: в США назвали сложности танковой войны с Россией
  • 26.02 20:54
  • 10
Рогозин не раскрыл планы по пускам в 2020 году, чтобы это не муссировалось в СМИ
  • 26.02 20:36
  • 61
ЗРС С-400 и ЗРК «Тор-М2» – идеальная пара
  • 26.02 19:50
  • 191
"МиГ" и "Сухой" объединят для производства всей боевой авиации РФ
  • 26.02 19:06
  • 1
Пентагон выявил увеличение активности подводного флота России
  • 26.02 17:49
  • 2
Президент Эстонии пообещала Украине поддержку в сближении с ЕС и НАТО
  • 26.02 17:46
  • 13
Пентагон вооружит бойцов «интеллектуальными» винтовками
  • 26.02 17:31
  • 37
Ка-52М вооружат ракетой с дальностью 100 километров
  • 26.02 17:30
  • 7881
Минобороны: Все авиаудары в Сирии пришлись по позициям боевиков
  • 26.02 17:23
  • 2
«Америка — самый крупный должник в ООН»