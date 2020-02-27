Делегация Минобороны России и МКВ на выставке вооружений в Индии

Делегация Министерства обороны Российской Федерации и представители МКВ посетили выставку DEFEXPO в Индии.

В индийском городе Лакхнау с 5 по 9 февраля 2020 года под руководством Министерства обороны Индии прошла международная выставка вооружения DEFEXPO India 2020. На ней было представлено 1029 компаний индийского и иностранного ОПК. Россия, традиционно принимающая активное участие в работе DEFEXPO, продемонстрировала участникам форума свыше 500 образцов вооружения и военной техники. В этом году российский ОПК на выставке в Индии представляли «Рособоронэкспорт», концерн «Алмаз-Антей», холдинг «Вертолеты России», Объединенная двигателестроительная корпорация, Объединенная судостроительная корпорация, концерн «Техмаш», корпорация «УралВагонЗавод».

По итогам встреч и переговоров, проведенных Минобороны России с представителями соответствующего индийского ведомства и при участии предприятий ОПК обеих стран, многие индийские компании выразили заинтересованность в продолжении и углублении сотрудничества с российской оборонной промышленностью.

В том числе, индийская авиастроительная корпорация Hindustan Aeronautics Ltd (HAL) заявила, что готова продолжить совместную работу с Россией по созданию истребителя пятого поколения. Ранее этот проект был заморожен, но, по заявлению Мантурова Д.В., переговоры могут возобновиться.

Представители МКВ – официального выставочного оператора форума «Армия-2020» - побеседовали с целым рядом индийских компаний, выставивших свою продукцию в рамках DEFEXPO. Такие крупные производители вооружения, как BrahMos Aerospace, Anant Industries, Anant Technologies Ltd., участники Форума прошлого года, подтвердили свое намерение принять участие в работе «Армии-2020». Компания SSS Defence, также объявила о своей заинтересованности в участии в Форуме.

Индия является значимым партнером России в области вооружения. Ее представители ежегодно принимают участие в Международном военно-техническом форуме «Армия». Ожидается, что в этом году по уже сложившейся практике национальный стенд Республики Индия станет одним из крупнейших на выставке в августе. Уже сейчас порядка 10 индийских предприятий ОПК выразили свое намерение принять активное участие в Форуме.

Форум «Армия-2020» пройдет с 23 по 29 августа этого года в КВЦ «Патриот».

Газета "Военно-промышленный курьер",