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Деловая газета "Взгляд"

В Ираке оценили главное преимущество Т-90С перед танками Abrams

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Источник изображения: Владимир Астапкович/РИА Новости

Иракские военные освоили российские танковые управляемые ракеты (ТУР), которые применяются на Т-90С и считаются их главным преимуществом перед стоящими на вооружении Ирака танками M1 Abrams.

В Сети появилось видео применения ТУР основным боевым танком Т-90С на полигоне. Съемка велась с места командира боевой машины. Ракета успешно поразила цель, пишет "Российская газета".

М1А1М Abrams оснащены только обычными снарядами.

Комплекс "Рефлекс-М" позволяет поражать цели на дистанции в 5 тыс. метров. Тандемная кумулятивная головная часть ракеты 9М119М способна уничтожать танки с динамической защитой. Также имеются модификации с фугасными и термобарическими боевыми частями.

Тепловизор позволяет также эффективно применять танки ночью и в условиях сильной запыленности или дымовой завесы. ТУРы запускаются в том числе во время движения боевой машины по пересеченной местности.


В октябре 2019 года сообщалось, что Вооруженные силы Египта также намерены приобрести вместо устаревших советских танков Т-55 и Т-62 российские Т-90МС, а не американские Abrams. Отмечалось, что Т-90 отлично зарекомендовали себя в Сирии и Ираке.


Сергей Гурьянов

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Страны
Египет
Ирак
Россия
Сирия
США
Продукция
M1 Abrams
Т-55
Т-62
Т-90 "Владимир"
Т-90С
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