Эрдоган подтвердил запрос Анкары на ЗРК Patriot у Вашингтона

Президент Турции Тайип Эрдоган подтвердил, что турецкая сторона говорила США о готовности закупить ЗРК Patriot.

"Анкара заявила американской стороне, что готова приобрести Patriot и у США. Разрешение у Конгресса должны получать не в Анкаре, а в Вашингтоне", – заявил Эрдоган, передает "Коммерсант".

Он отметил, что Вашингтон пообещал Анкаре помочь в ситуации в Идлибе. Президент уточнил, что эта тема обсуждалась во время телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом.

Напомним, турецкий министр обороны Хулуси Акар заявил, что США могли бы поставить республике ЗРК Patriot для оказания поддержки в Идлибе. После этого Пентагон сообщил, что в курсе запроса Турции на зенитно-ракетные комплексы.

Алексей Дегтярев