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Деловая газета "Взгляд"

Эрдоган подтвердил запрос Анкары на ЗРК Patriot у Вашингтона

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Источник изображения: Xu Suhui/Xinhua/Global Look Press

Президент Турции Тайип Эрдоган подтвердил, что турецкая сторона говорила США о готовности закупить ЗРК Patriot.

"Анкара заявила американской стороне, что готова приобрести Patriot и у США. Разрешение у Конгресса должны получать не в Анкаре, а в Вашингтоне", – заявил Эрдоган, передает "Коммерсант".

Он отметил, что Вашингтон пообещал Анкаре помочь в ситуации в Идлибе. Президент уточнил, что эта тема обсуждалась во время телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом.

Напомним, турецкий министр обороны Хулуси Акар заявил, что США могли бы поставить республике ЗРК Patriot для оказания поддержки в Идлибе. После этого Пентагон сообщил, что в курсе запроса Турции на зенитно-ракетные комплексы.


Алексей Дегтярев

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  • В новости упоминаются
Страны
США
Турция
Продукция
Patriot ЗРК
Персоны
Трамп Дональд
Эрдоган Реджеп
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