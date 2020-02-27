«Денег не хватает»: флот, который не построил Трамп

Эксперты считают, что цели Трампа для ВМС США недостижимы

Несмотря на поставленную цель увеличить боевой состав ВМС США до 350 кораблей, президент США Дональд Трамп может покинуть свой пост с флотом меньшим, чем рассчитывал в свое время Барак Обама. Президентская бюджетная заявка на 2021 год, с ее широкими сокращениями для программы строительства эсминцев и досрочным выводом из боевого состава ряда кораблей, выводит ВМС США на боевой состав всего в 305 кораблей.

Бюджет, представленный президентом США Дональда Трампа, который фактически проецируется на весь его гипотетический второй срок у власти, вряд ли позволит увеличить количество кораблей ВМС страны более чем до 305 единиц, пишет Defense News.

При этом администрации Белого дома Барака Обамы полагала выйти на боевой состав ВМС США в 305-308 кораблей, но в заключительные дни его президентства этот показатель был поднят до 355 кораблей.

Первые четыре бюджета, составленные администрацией Дональда Трампа, включая бюджет за 2017 год, который был изменен и представлен Трампу после его инаугурации, показывает, что президент предложил скромное увеличение числа кораблей на 8% по сравнению с последними четырьмя бюджетами, предложенными администрацией Барака Обамы.

В рамках бюджетов на 2013 и 2016 годы предыдущая власть предложила построить 34 корабля, а в период между 2017 и 2020 годами администрация Трампа предложила 37.

Несмотря на совсем невысокие темпы строительства новых кораблей, конгресс США в этом плане был гораздо более агрессивным, выделив средства для 50 кораблей за период президентства Трампа.

Уже к концу своего первого срока Трамп призвал к резкому наращиванию боевого состава ВМС. Однако на 2021 год бюджетная заявка практически не изменилась по сравнению с прошлогодней. Министерство обороны США пытается остаться в рамках существующих реалий, запросив всего семь новых кораблей - согласно новому отчету службы исследований конгресса США.

Президентская бюджетная заявка на 2021 год с ее широкими сокращениями для программы строительства эсминцев и досрочным выводом из боевого состава ряда кораблей выводит ВМС США на боевой состав в 305 кораблей.

Это на 12 кораблей меньше, чем показатель, на который, согласно прогнозам, должны выйти ВМС США к 2025 году в соответствии с 30-летней кораблестроительной программой Барака Обамы, согласованной и утвержденной еще в 2016 году, и на восемь кораблей меньше, чем последний план кораблестроения администрации Дональда Трампа.

Помимо всего прочего,

ВМС США в соответствии с планом кораблестроения 2016 года должны были достичь боевого состава в 300 единиц еще в 2019 году, но так и не вышли на это показатель.

Конечно, при Трампе наблюдалось некоторое увеличение заказов в сфере кораблестроения, но в основном благодаря конгрессу США. Однако, тем не менее, это способствовало тому, что генеральный директор Huntington Ingalls Industries Майк Петтерс недавно назвал «историческим отставанием» на своих верфях.

Например, эсминец «Джек Лукас», первый ЭМ УРО в модификации Flight III, давно запланированный к постройке, но заказанный при первом бюджете администрации Трампа, должен быть передан в боевой состав ВМС США в 2024 году, то есть к концу потенциального второго срока Трампа.

Первый корпус фрегата будущего FFG (X), проект которого был разработан еще во времена администрации Барака Обамы и усиленно продвигался покойным сенатором Джоном Маккейном, будем передан флоту не ранее 2026 года, то есть более чем через год после окончания потенциального второго срока Трампа.

И это еще при условии, что не будет никаких незапланированных задержек. Однако администрация Дональда Трампа, похоже, не спешит с закупкой серии фрегатов FFG (X) из 20 единиц, и это, по меньшей мере, следует из последнего бюджетного послания.

Вступив в должность, Дональд Трамп поставил себе цель - увеличить флот приблизительно на 23% - примерно с 275 до 350 кораблей, но, складывается впечатление, что администрация так и не решилась придерживаться своей собственной политики.

Между тем от первого министра обороны Трампа Джеймс Мэттиса до его временного преемника Патрика Шанахана, а также нынешнего главы Пентагона Марка Эспера, постоянно звучали слова о поддержании необходимой готовности и превращении существующих ВМС в «более смертоносные».

Так, глава Пентагона Мэттис заявлял конгрессу США, что увеличение флота до 355 кораблей потребует ежегодного увеличения оборонного бюджета на 3-5%. Однако некоторые аналитики в США в обозримом будущем прогнозируют фиксированные бюджеты военного ведомства.

Мэттис часто предупреждал о возникновении проблем с боеготовностью, если увеличивать боевой состав без возможности его комплектования обученным личным составом и соответствующими возможностями по ремонту, обслуживанию, боевой подготовке. Он также был недоволен поставленной целью увеличения боевого состава ВМС США до 355 кораблей, полагая, что связанные с этим расходы будут просто непомерными.

Принцип фокусирования всех мер на обеспечение готовности сил, которые могут «сражаться сегодня вечером», унаследован и нынешним министром обороны США. Марк Эспер сказал, что он продолжит балансировать между модернизацией и текущей боеготовностью.

«Это необходимо для того, чтобы уравновесить текущую боевую готовность с модернизацией, что является главной задачей минобороны и потребует сильного руководства, открытого и постоянного диалога с другими ведомствами, а также смелости в принятии трудных решений», - сказал он Комитету по делам вооруженных сил сената США.

Руководители ВМС США также приняли участие в борьбе против создания потенциала, который они не могут себе позволить соответствующим образом подготовить и содержать. Они сопротивлялись наращиванию флота за счет его боевой готовности.

Исполняющий обязанности министра ВМС Модли также сказал, что хочет роста, но не пустоты.

«Мы определенно хотим иметь больший по боевому составу флот, но мы определенно не хотим иметь и флот, который не обладает необходимой степенью боеготовности и боеспособности», - сказал Модли.

«Это трудный выбор, но требование к большему флоту, будь то 355 кораблей или 355 с лишним, как я люблю говорить, предъявляет к ВМС совершенно другие требования», - добавил он.

Главным виновником ограничения роста боевого состава ВМС США, полагают аналитики в США, является программа строительства атомных подводных ракетных лодок класса «Колумбия». Руководители ВМС США на протяжении многих лет предупреждали, что она вызовет проблемы с реализацией других программ кораблестроения.

Командующий военно-морскими операциями ВМС США адмирал Майкл Гилдэй в своих недавних комментариях заявлял, что замена подводных лодок с баллистическими ракетами класса «Огайо» на класс «Колумбия» съест почти 40% бюджета ВМС США во второй половине 2020-х годов.

Первая ПЛАРБ класса «Колумбия», заказанная в 2021 году, будет стоить больше, чем авианосец класса Ford. Ее цена превысит $14 млрд, согласно бюджетным документам на 2021 финансовый год.

По словам Майкла Гилдэя, без корректировки общего оборонного бюджета в соответствии с подобным ударом по кораблестроению рост флота становится невозможным.

«В этом все и дело - нам просто нужно больше денег», - сказал командующий военно-морскими операциями ВМС США в январе на ежегодном симпозиуме Ассоциации ВМФ.

Но в феврале этого года в преддверии подготовки бюджета на 2021 финансовый год Эспер сказал, что не видит необходимости предоставлять ВМС США какие-либо специальные бюджетные преференции.

«Очевидно, что ПЛАРБ «Колумбия» - это большой счет. Но это тот большой счет, который мы должны оплатить… Это ведущий проект нашего флота. У ВВС есть примерно такой же проект под названием «стратегический бомбардировщик» и «наземный стратегический сдерживающий фактор», - сказал Эспер.

Надежда Эспера и Модли найти значительную экономию в министерстве ВМС для финансирования увеличения боевого состава привела к новой проверке ведомства «от носа до кормы». Однако многие аналитики в США сомневаются в том, что только за счет внутренних ресурсов удастся каждый год изыскивать $8 млрд.

По словам эксперта по бюджету Центра стратегических и международных исследований Тодда Харрисона, в конечном итоге переход к 355 кораблям с самого начала был нереальным. Он добавил, что ВМС США должны разработать план, который соответствует и стратегии, и бюджетным реалиям.

«Стратегический план, который не основан на бюджетных ограничениях, на самом деле не зависит от стратегии», - сказал Харрисон. «Вся причина в том, что если у вас есть стратегия, то она основана на том, что у вас нет неограниченных ресурсов», - добавил он.

Михаил Ходаренок