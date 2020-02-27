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ЦАМТО

Ростех передал заказчику первый серийный Ми-38

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Российский военный десантный вертолёт Ми-38Т
Российский военный десантный вертолёт Ми-38Т.
Источник изображения: © РИА Новости / Михаил Воскресенский

ЦАМТО, 26 февраля. Холдинг "Вертолеты России" Госкорпорации Ростех передал заказчику – компании "Газпромбанк Лизинг" – первый серийный вертолет Ми-38 с салоном повышенной комфортности.

Эксплуатантом машины, произведенной на Казанском вертолетном заводе, станет компания Русские вертолетные системы (РВС).

Торжественная передача Ми-38 первому заказчику состоялась на Казанском вертолетном заводе. Участниками церемонии стали президент Республики Татарстан Рустам Минниханов, генеральный директор холдинга "Вертолеты России" Андрей Богинский, а также управляющий директор Казанского вертолетного завода Юрий Пустовгаров.

"Новейший Ми-38 – многоцелевая машина, которая займет пустующую нишу между средним Ми-8 и тяжелым Ми-26. Вертолет может применяться для перевозки грузов и пассажиров, поисково-спасательных работ, а также использоваться как летающий госпиталь или офшорный вертолет для доставки специалистов на нефтедобывающие платформы в море. Первая серийная машина будет использоваться для перевозок бизнес-класса. Вертолет с салоном повышенной комфортности уже продемонстрировали лидерам России и иностранных государств. Уверены, что высокие летно-технические характеристики и конкурентная цена обеспечат Ми-38 достойное место в вертолетном парке России, наших партнеров на Ближнем Востоке, в Юго-Восточной Азии, Латинской Америке и других регионах", – сказал индустриальный директор авиационного кластера Ростеха Анатолий Сердюков.

"Передача первого вертолета Ми-38 – важный этап, подтверждающий готовность КВЗ к серийным поставкам машин данного типа как для коммерческих эксплуатантов, так и для госзаказчиков. Прогнозируемая потребность потенциальных покупателей в Ми-38 до 2030 года составляет более 100 машин", – отметил генеральный директор холдинга "Вертолеты России" Андрей Богинский.

Управляющий директор Казанского вертолетного завода Юрий Пустовгаров вручил символический ключ от вертолета Ми-38 генеральному директору компании РВС Михаилу Казачкову. Переданный вертолет с салоном повышенной комфортности предназначен для перевозки до 10 человек.

Первый серийный вертолет Ми-38 был впервые представлен публике в ходе международного авиационно-космического салона МАКС-2019, где с ним ознакомились президент России Владимир Путин и глава Турции Тайип Реджеп Эрдоган. Зарубежный дебют Ми-38 состоялся в ходе авиасалона Dubai Airshow 2019, на котором глава Минпромторга России Денис Мантуров продемонстрировал вертолет наследному принцу эмирата Абу-Даби шейху Мухаммеду Бен Заиду аль-Нахайяну.

"Мы рады продолжению сотрудничества с холдингом "Вертолеты России" и реализации еще одной сделки – по финансированию вертолета Ми-38 в рамках заключенного ранее соглашения о сотрудничестве. Обновление авиапарков требует высоких капитальных вложений, лизинг в этом смысле позволяет распределить расходы на приобретение дорогостоящих активов на длительный срок, соизмеримый со сроком эксплуатации, поэтому бесспорно является эффективным финансовым инструментом в решении подобных задач. Совместно с Газпромбанком мы видим хорошие перспективы работы по лизингу воздушных судов и, в частности, вертолетов. У нас есть все возможности и ресурсы для финансирования обновления авиапарков как коммерческих структур, так и субъектов РФ", – заявил генеральный директор Газпромбанк Лизинг Максим Агаджанов.

В ходе торжественной церемонии состоялось награждение сотрудников КВЗ за активное участие в производстве вертолета Ми-38 и значительный вклад в развитие отечественного вертолетостроения. Работники предприятия были удостоены звания заслуженных машиностроителей Республики Татарстан, а также получили почетные грамоты Минпромторга РФ, Госкорпорации Ростех и холдинга "Вертолеты России".

Ми-38 спроектирован по одновинтовой схеме и оснащен двухдвигательной силовой установкой с высокими мощностными и экономическими показателями. Основные элементы конструкции фюзеляжа выполняются из алюминиевых сплавов, отдельные узлы и детали – из стали, титана и композитных материалов. На вертолете устанавливаются два двигателя ТВ7-117В отечественного производства. Двигатели оборудуются пылезащитными устройствами с высокой степенью очистки воздуха. Передовой по конструкции шестилопастной несущий винт обеспечивает высокую тягу и низкий уровень вибраций. Лопасти оборудованы противообледенительной системой, а Х-образный рулевой винт придает вертолету отличную управляемость при низком уровне шума.

Ми-38 оснащен современным пилотажно-навигационным комплексом и системой спутниковой навигации. Для отображения информации в состав приборного оборудования кабины пилотов включены пять цветных многофункциональных жидкокристаллических дисплеев. Дальность полета нового вертолета Ми-38 в транспортной конфигурации составляет до 1200 км (с дополнительными топливными баками). Обладая максимальной взлетной массой 15,6 т, вертолет способен взять на борт или на внешней подвеске 5 т полезного груза.

Сообщение размещено в открытом доступе на сайте АО "Вертолеты России".

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