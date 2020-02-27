Эрдоган посетовал, что Турция не может использовать воздушное пространство Идлиба

Источник изображения: topwar.ru

Турецкие войска не отступят из Идлиба ни на шаг. Они намерены вернуть свои посты наблюдения, которые теперь находятся позади линии соприкосновения сирийских военных и протурецких боевиков. Об этом сообщил турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган во время выступления перед депутатами.

Эрдоган считает, что Анкаре удастся вытеснить сирийские правительственные войска за линию турецких наблюдательных постов в Идлибе. Президент Турции сожалеет, что не может использовать воздушное пространство в этом регионе, но выразил надежду, что получится найти какое-нибудь решение этой проблемы.

Несколько раз приходили сообщения о том, что турецкие F-16 пытались войти в сирийское воздушное пространство, но там их встречали российские истребители Су-35.

С начала года сирийские правительственные войска значительно продвинулись вперед, заняв более половины идлибской зоны деэскалации. При этом некоторые наблюдательные посты турецкой армии оказались позади позиций САА. В ответ президент Турции потребовал от сирийцев вернуться за линию постов. В противном случае он пообещал начать военные действия.

Источник изображения: topwar.ru

24 февраля протурецкие боевики при поддержке регулярной армии Турции атаковали сирийские позиции в населенном пункте Найраб, что стало продолжением ожесточенных боев между оппозиционными формированиями и правительственными войсками. Боевикам удалось взять под контроль и удерживать этот населенный пункт. Теперь они нацелились на Серакиб.