Рынки, которые теряет Казахстан

Главные торговые партнеры Казахстана : В 2019 году республика вела торговлю со 187 странами мира. И с 96-ю из них товарооборот сократился. Снижение сделок по этим направлениям составило $9,3 млрд, которые не удалось компенсировать за счет роста торговли по другим направлениям. Ниже – 8 стран, товарооборот с которыми сократился значительнее всего. Учитывались только те, показатель где снизился не менее, чем на 27% и минимум на $100 млн. Интересно, что:

Во всех случаях главной причиной снижения оказалось сокращение казахстанского экспорта. В 7-ми из них - нефти

Пять стран находятся в Европе, остальные представляют Азию

Иран

Важность Ирана как торгового партнера Казахстана снижается уже не первый год – товарооборот между странами сокращается уже пятый год подряд. За это время торговля снизилась в 2,6 раз. И это несмотря на то, что Иран и страны ЕАЭС подписали договор о взаимной торговле, призванный расширить объемы.

Одна из причин происходящего – это введенные против этой страны санкций. Крупные международные компании все всегда считают нужным обходить их, так как меры могут быть применены и против них. По этой причине от экспорта в Иран своей продукции еще в 2018 году отказался «АрселорМиттал Темиртау», хотя это направление и было одним из ключевых для сбыта. Например, в 2014 году из почти миллиарда долларов товарооборота $499,1 млн пришелся на экспорт казахстанского плоского проката. Но теперь этого нет…

Впрочем, санкции не пугают отечественных сельхоз производителей. Иран остается ключевым покупателем казахстанского ячменя- сюда уходит почти 90% экспорта. Но у тут динамика не лучшая: по сравнению с 2018 годом отгрузка сократилась на 9,2% (до 1,45 млн тонн), а доход – на 2,3% (до 266,1 млн)

Нидерланды

В 2013 году на Нидерланды приходилось 7,7% всей внешней торговли Казахстана. По итогам 2019-го года показатель сократился до 4,8%. Европейское государство по-прежнему входит в число главных торговых парнеров республики, но объемы торговли с ним далеки от максимума. В 2019 году товарооборот сократился на 29%, показав трехлетний минимум – немногим более $4,6 млрд, из которых лишь $234,7 млн составляет импорт. Практически все остальное – это продажа казахстанской нефти и мазута.

Португалия

Еще одна страна с устойчивой негативной динамикой. По сравнению с 2012 годом товарооборот между Казахстаном и Португалией упал почти в 4 раза, в том числе за последний год – на 34%. При этом лишь раз за 7 лет год закончился в плюсе относительно предыдущего (торговля в 2017-ом была выше, чем годом ранее). Нынешний показатель – $261,6 –худший за последние как минимум 8 лет.

Причина этого заключается в зависимости от одного товара. И им вновь выступает нефть. Как только экспорт «черного золота» падает, снижается и показатель торговли. Помимо него странам торговать нечем – без учета нефти годовой объем сделок составляет лишь $16,5 млн, причем все они приходятся на импорт. Ключевая позиция тут – это одежда ($5,1 млн).

Швеция

Падение товарооборота со Швецией также связано с сокращением казахстанского экспорта нефти, однако ситуация тут несколько отличается от португальской. Объем торговли между странами традиционно находится вблизи отметки в $300 млн, и лишь в 2018-ом году произошел всплеск (за счет той же нефти) до $450 млн. Сейчас товарооборот, упав на 26%, вернулся на свой привычный уровень.

Кроме того, Швеция больше продает Казахстану, чем покупает ($145,6 млн против $141 млн). И поставки в Казахстан пусть слабо (на 1,9%), но растут. Среди главных позиций – техника для работы с грунтом и выемки полезных ископаемых ($19,2 млн), лекарства ($13,2 млн), тракторы ($13,1 млн) и грузовики ($10,6 млн).

Литва

В ситуации с Литвой мало оригинального – чем выше экспорт нефти, тем выше товарооборот. Снижение поставок приводит к его снижению, так как компенсировать его просто нечем. В 2019 году экспорт упал более, чем вдвое, не дотянув и до $300 млн (годом ранее - $616 млн). Общий же товарооборот упал на 43%, показав худший показатель за последние 3 года.

Впрочем, между странами существует хороший потенциал для торговли. Литва на фоне нестабильных отношений с Россией и Беларусью ищет партнеров для своих портов, обеспечивающих выход в океан. В качестве вероятных клиентов называются и казахстанские экспортные компании.

Сингапур

Вдвое упал и экспорт нефти в Сингапур – страну, которая в 2018 году была одним из главных азиатских покупателей. А кроме нефти Казахстан ничего в эту страну и не продает. В результате товарооборот упал на 45%, составив $289,6 млн. но при этом нынешний показатель все-равно остается одним из лучших за последнее время: более активной торговля за последние 8 лет была только в 2013-ом и 2018-ом.

Что касается импорта, то его объем вырос примерно на $5 млн, но все-равно остается небольшим – менее $44,6 млн. Сингапур торгует много чем (175 разновидной товаров), но в небольших объемах. Самые большие сделки приходятся на растительные масла и жиры - $5,8 млн. Больше Сингапура в Казахстан их поставляют только Россия, Индонезия и Малайзия.

Хорватия

За последние 8 лет лишь однажды (в 2016-ом) объем торговли с Хорватией был ниже, чем сейчас – по итогам 2019-го он составил $119,5 млн. нетрудно догадаться, что главной причиной стало снижение поставок нефти, на которую приходится более 90% всех сделок. Кроме того, Казахстан перестал продавать алюминий, хотя в 2018 году хорваты были 3-ым по величине его европейским покупателем ($20,1 млн), уступая только Италии и Греции.

Рассчитывать на то, что торговые отношения поддержит импорт не приходится (по крайней мере пока). Стоимость ввезенных за год с Хорватии товаров составила в 2019 году всего $9,1 млн. Это меньше, чем из таких экзотических для экономики Казахстана стран, как Сьерра-Леоне, Гана или Чили. В 2018-ом с импортом дело обстояло чуть лучше - $11,5 млн.

Филиппины

Еще одна страна, вся торговля с которой практически полностью завязана на одном (том самом) товаре. В 2018 году Казахстан нефть на Филиппины продавал, в 2019-ом – нет. Отсюда и более, чем восьмикратное снижение товарооборота. Сейчас он полностью состоит из одного только импорта. А он в большей мере состоит из промышленных товаров, таких как трансформаторы и машины для печати.

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Алексей Никоноров, новости Казахстана Atameken Business