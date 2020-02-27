Видео: Т-90 продемонстрировал свое преимущество перед Abrams в Ираке

Иракские военнослужащие успешно освоили российские танковые управляемые ракеты (ТУР). В Сети размещено видео применения такого оружия основным боевым танком Т-90С на одном из полигонов страны.

Съемка стрельбы велась с места командира боевой машины. Видно, что ТУР успешно поразила цель. Наличие на "девяностых" таких боеприпасов считается большим преимуществом по сравнению с находящимися на вооружении этого же соединения М1А1М Abrams. Машины американского производства оснащены лишь обычными снарядами.

Комплекс "Рефлекс-М" позволяет поражать цели на дистанции в 5 000 метров. Благодаря так называемой тандемной кумулятивной головной части наводимая по лазерному лучу ракета 9М119М способна уничтожать танки, оборудованные динамической защитой. Имеются также модификации с фугасными и термобарическими боевыми частями.

Наличие тепловизора позволяет эффективно воевать ночью, а также в условиях сильной запыленности или когда противник решил выставить дымовую завесу. Причем ТУРы запускаются во время движения боевой машины по пересеченной местности.

Также запускаемыми через ствол 100-мм орудия управляемыми боеприпасами вооружены и БМП-3 иракской армии.

Российская бронетехника в настоящее время стала главной ударной силой сухопутных войск Ирака.

سعي عراقي لتطوير القابليات العسكرية لحماية حدود البلاد الشاسعة

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Алексей Брусилов