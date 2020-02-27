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Российская газета

Два боевых дрона турецкого производства уничтожены за прошедшие сутки

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Источник изображения: rg.ru

Бойцы Ливийской национальной армии фельдмаршала Хафтара сообщили о том, что им удалось сбить ударный беспилотный летальный аппарат Bayraktar TB2 турецкого производства.

В Сети появились видеокадры с места падения БПЛА, принадлежащего силам Правительства национального единства, сделанные утром во вторник в южных районах Триполи.

Пока нет данных, какое оружие было применено для уничтожения этого дрона. Есть предположения, что использовались системы радиоэлектронной борьбы.

Появлялась информация, что операции ЛНА в настоящее время прикрывают доставленные из Объединенных Арабских Эмиратов современные системы противоздушной обороны, способные бороться не только с беспилотниками, но и с другими более опасными целями.

Предыдущий инцидент с Bayraktar TB2 произошел в Ливии около месяца назад. Тогда также сообщалось об уничтожении подобного БПЛА.

Кроме того, во вторник, по данным информационного агентства SANA, сирийским войскам удалось вывести из строя принадлежащий Турции дистанционно управляемый летательный аппарат.

Как оказалось, в районе Дадих, вблизи города Серакиб (юго-восток провинции Идлеб) на поле рухнул вооруженный бомбами с лазерной системой наведения ANKA-S.

Его длина достигает 8 метров, размах крыльев - 17,5 метра. Взлетный вес -1 860 кг. Крейсерская скорость -200 км/ч. Максимальная продолжительность полета - 24 часа.

Это первый боевой дрон такого типа, потерянный турецкой стороной в боевой обстановке.


Алексей Моисеев

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Страны
Ливия
ОАЭ
Сирия
Турция
Продукция
Anka-S БПЛА
Проекты
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