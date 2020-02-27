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ТАСС

Телескоп "Спектр-РГ" застал две сверхмассивные черные дыры за "обедом"

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Радиотелескоп "Спектр-Р" (часть проекта "Радиоастрон")
Радиотелескоп "Спектр-Р" (часть проекта "Радиоастрон").
Источник изображения: © НПО им. С.А. Лавочкина

Российская обсерватория увидела последствия "трапезы" – необычное увеличение яркости в созвездиях Волопаса и Гончих Псов

ТАСС, 26 февраля. Российский орбитальный телескоп "Спектр-РГ" зафиксировал две вспышки света, которые возникли из-за того, что две сверхмассивные черные дыры из центров галактик в созвездиях Волопаса и Гончих Псов буквально разорвали на части две звезды. Об этом пишет пресс-служба Роскосмоса со ссылкой на публикации в The Astronomer's Telegram (1, 2, 3, 4).

В центре предположительно всех галактик Вселенной находится одна или даже несколько сверхмассивных черных дыр. К примеру, в ядре Млечного Пути находится черная дыра Sgr A* (Стрелец А*), которая располагается на расстоянии 26 тысяч световых лет от Земли. Предположительно, она тяжелее Солнца в 4 млн. раз.

Как показывают наблюдения за Sgr A* и другими подобными объектами, вокруг этих черных дыр располагается большое число звезд. Периодически эти светила подходят к черным дырам на опасно близкие расстояния. Как предполагают ученые, часть этих звезд постепенно сближается с черными дырами, что в конечном итоге приводит к тому, что их притяжение разрывает звезду на части. В результате возникает мощная вспышка света и других электромагнитных волн.

Астрономы уже много лет наблюдают за подобными "обедами" сверхмассивных черных дыр, используя их как для того, чтобы проверить теорию относительности Эйнштейна и другие постулаты физики, так и для того, чтобы больше узнать об этих объектах.

Космический фейерверк

Как пишет пресс-служба Роскосмоса, с конца октября 2019 года российская орбитальная обсерватория "Спектр-РГ" зафиксировала два подобных события.

Еще в середине и в конце декабря немецкий телескоп eROSITA, который установлен на борту "Спектра-РГ", зафиксировал ранее неизвестные вспышки рентгеновского излучения в тех точках созвездий Волопаса и Гончих Псов, где находятся галактики SDSS J143359.16+400636.0 и SDSS J134954.68+432856.0.

Ученые заметили, что яркость этих объектов внезапно увеличилась. Они пришли к выводу, что оба этих события произошли из-за того, что сверхмассивные черные дыры в центрах этих галактик недавно захватили звезду и разорвали ее на части. В результате появилось два облака из раскаленной плазмы, которая произвела огромное количество рентгеновского и других видов излучения.

Впоследствии внезапное повышение яркости этих галактик подтвердили другие рентгеновские телескопы, такие как американский Swift, а также оптические наземные обсерватории. Ученые продолжают наблюдать за этими объектами, отслеживая то, как меняется их состояние по мере того, как черные дыры поглощают материю разорванных ими светил.

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