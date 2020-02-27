ВС Австралии закажут дополнительные БЛА MQ-4C "Тритон"

ЦАМТО, 26 февраля. На веб-сайте правительства США Beta.sam.gov размещено уведомление командования авиационных систем ВМС США (NAVAIR) о намерении подписать с Northrop Grumman соглашение в формате контракта с единственным подрядчиком на поставку дополнительных БЛА MQ-4C "Тритон" для ВС Австралии.

Сроки реализации и стоимость ожидаемого контракта не разглашаются. Данное уведомление подтверждает сделанное в марте 2019 года министром обороны Австралии Кристофером Пайном заявление о намерении приобрести второй БЛА MQ-4C "Тритон" в рамках совместной с ВМС США программы. Применение БЛА расширит возможности в области ведения разведки, борьбы с подводными лодками противника и контроля морских границ, поддержке операций по противодействию контрабанде, незаконной миграции и незаконной эксплуатации природных ресурсов.

Как сообщал ЦАМТО, "Белая книга по обороне Австралии 2016" предусматривает закупку в рамках проекта Air-7000 Phase.1B до семи БЛА MQ-4C. Общая стоимость закупки, создания инфраструктуры и обеспечения поддержки неофициально оценивается в 7 млрд. австр. долл. Аппараты планируется использовать совместно с закупаемыми самолетами базовой патрульной авиации P-8A "Посейдон" по аналогу с американской программой "Морское наблюдение на больших территориях" (Broad Area Maritime Surveillance – BAMS).

В июне 2018 года премьер-министр Австралии Малкольм Тернбулл заявил, что Австралия приобретет для ВВС страны 6 БЛА MQ-4С "Тритон", первый из которых будет принят на вооружение в середине 2023 года. БЛА будут размещаться на авиабазе в Эдинбурге. Начальной готовности к боевому применению планируется достичь в 2023-2024 гг., а все БЛА ввести в строй к концу 2025 года.

Высотный БЛА большой продолжительности полета MQ-4C "Тритон" представляет собой морскую версию разработанного Northrop Grumman БЛА RQ-4N Block.30 "Глобал Хок". Он предназначен для сбора информации, наблюдения и разведки и оснащен многофункциональной РЛС с АФАР AN/ZPY-3, ЭО/ИК датчиками, средствами радиоразведки. Размах крыла БЛА – 39,9 м (130,9 футов), длина – 14,5 м (47,6 футов), максимальная взлетная масса – 14628 кг, масса внутренней полезной нагрузки – 1252 кг, масса полезной нагрузки на внешней подвеске – 1089 кг. Перегоночная дальность – 8200 морских миль, радиус действия – около 2000 морских миль, высота полета – более 17,2 км, максимальная скорость – 331 узел, продолжительность полета – более 24 часов.