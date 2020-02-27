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Военно-промышленный курьер

Силовики станут богаче

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Источник изображения: vpk-news.ru

Совет Федерации одобрил изменения в федеральный закон «О денежном довольствии военнослужащих и предоставлении им отдельных выплат».

Речь идет об увеличении денежного довольствия военнослужащих (постоянного оклада), проходящих военную службу по призыву, до 2 тыс рублей.

Как сообщил член комитета Совфеда по обороне и безопасности Олег Королев, закреплена унификация денежного довольствия военнослужащих, проходящих военную службу по призыву.

«Внесены изменения, предусматривающие установление военнослужащим по призыву дополнительных выплат: ежемесячной надбавки за командование воинским подразделением, за выполнение задач, непосредственно связанных с риском для жизни и здоровья в мирное время, за работу со сведениями, составляющими государственную тайну», - пояснил он.

Он также добавил, что предусматривается выплата единовременного пособия при увольнении с военной службы в размере одного оклада по воинской должности.

Королев напомнил, что Минобороны с 2012 года по 2018 год проводило эксперимент по унификации денежного довольствия солдат-срочников. Им выплачивалось денежное довольствие в размере 2 тыс рублей в месяц, а также ежемесячные надбавки. Выплаты учитывали оклад по воинской должности, квалификацию, особые условия службы, работу со сведениями, составляющими государственную тайну.

Действие данного закона также распространяется на Росгвардию и МЧС.

«В связи с окончанием срока проведения эксперимента (31 декабря 2018 года) и в целях сохранения достигнутого уровня денежного довольствия военнослужащих по призыву действие законопроекта предусматривается распространить в отношении военнослужащих по призыву в Вооруженных силах РФ с 1 января 2019 года, а в отношении военнослужащих по призыву в других федеральных органах исполнительной власти (федеральных государственных органах) — с 1 января 2020 года», — указано в пояснительной записке к документу.

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