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Интерфакс-АВН

Военные перебрасывают стратегические "Ярсы" из Иваново в Подмосковье к параду Победы

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"Ярс"
"Ярс".
Источник изображения: Фото Минобороны РФ

Москва. 26 февраля. ИНТЕРФАКС-АВН - Колонна подвижных грунтовых ракетных комплексов (ПГРК) "Ярс" выдвинулась из Ивановской области в Подмосковье для подготовки к военному параду на Красной площади, сообщило Минобороны РФ.

"В среду в рамках подготовки к военному параду на Красной площади, посвященному 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, механизированная колонна парадного расчета пусковых установок ПГРК "Ярс" приступила к совершению марша из пункта постоянной дислокации города Тейково Ивановской области", - сказали в Минобороны.

"Маршрут колонны проходит по федеральной трассе М7, через Московскую кольцевую автомобильную дорогу в подмосковный Алабино (протяженность маршрута - более 400 км)", - сообщили в министерстве.

Там сказали, что в ходе подготовки к параду в феврале в соединении были проведены контрольные занятия с личным составом экипажей парадного расчета Ракетных войск стратегического назначения (РВСН).

После приема зачетов по специальной подготовке, вождению на автодроме пусковых установок ПГРК "Ярс" в колонне, комиссией командования РВСН и Владимирского ракетного объединения было принято решение о допуске военнослужащих к участию в подготовке к параду.

С 2008 года личный состав и техника Тейковского ракетного соединения принимает участие в военном параде на Красной площади в Москве.

В настоящее время на вооружении дивизии находятся ПГРК "Тополь-М" и "Ярс".

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что во время марша водителями многотонных агрегатов при интенсивном движении автомобилей гражданского транспорта предстоит преодолеть 60 сложных дорожных участков и 19 мостов.

Пресс-служба Западного военного округа сообщала, что с конца марта на полигоне "Алабино", где создана точная копия Красной площади, начнутся совместные тренировки пеших парадных расчетов и механизированных колонн.

Обычно в Алабино военные проводят более 10 тренировок в рамках подготовки к параду Победы. В конце апреля технику перебазируют для репетиций в Москву.

В начале февраля министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что в параде Победы примут участие 15 тысяч человек и почти 400 единиц сухопутной и авиационной техники.

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