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Интерфакс-АВН

Российские моряки на антипиратской вахте в Индийском океане отработали действия по нейтрализации "террористов"

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Сторожевой корабль "Ярослав Мудрый"
Сторожевой корабль "Ярослав Мудрый".
Источник изображения: Отдел информационного обеспечения пресс-службы ЗВО по Балтийскому флоту

Москва. 26 февраля. ИНТЕРФАКС - Экипажи отряда кораблей Балтийского флота (БФ) во главе со сторожевиком "Ярослав Мудрый" в Индийском океане тренировались отражать нападения диверсантов.

"Подразделение антитеррора провело тренировки по отражению нападения на отряд кораблей условной террористической группы", - сказано в сообщении БФ, поступившем в "Интерфакс" в среду.

В составе отряда находятся сторожевой корабль (СКР) "Ярослав Мудрый", танкер "Ельня" и морской буксир "Виктор Конецкий". На борту сторожевика и танкера размещены специально подготовленные группы морских пехотинцев из состава соединения морской пехоты Балтфлота.

"Экипаж "Ярослава Мудрого" в рамках дальнего морского похода проводит плановые корабельные тренировки боевых расчётов и учения по борьбе за живучесть", - сказано в сообщении.

Отряд кораблей БФ покинул Военную гавань города Балтийска 1 октября 2019 года. В декабре 2019 года балтийцы задействовались в морской части российско-индийских учений "Индра-2019", трехсторонних учениях с КНР и Ираном "Пояс морской безопасности" и в российско-японских учениях антипиратской направленности.

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Ярослав Мудрый
Проекты
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