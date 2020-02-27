Российские военные "уничтожили" вражеский корабль береговыми комплексами "Бал" и "Бастион" в Крыму

Москва. 26 февраля. ИНТЕРФАКС - Уничтожение корабля условного противника береговыми противокорабельными ракетными комплексами (БПКРК) "Бал" и "Бастион" отработали на Крымском побережье, сообщил официальный представитель Черноморского флота (ЧФ) Алексей Рулев.

"Расчеты мобильных БПКРК "Бал" и "Бастион" из состава ракетно-артиллерийских соединений ЧФ провели учение по уничтожению надводного корабля условного противника в акватории Черного моря", - сказал Рулев.

Он сообщил, что учение было плановым, в роли корабля "противника" выступил фрегат "Адмирал Макаров".

В рамках учения расчеты береговых комплексов, дислоцированные на территории Крыма и на Кавказском побережье, совершили марши в позиционные районы, развернули технику, подготовили их к боевому применению и замаскировали позиции.

Расчеты БПКРК "Бал" и "Бастион" обнаружили корабль, идентифицировали его, взяли на сопровождение, после чего самолет-разведчик Су-24МР передал свои данные о нахождении целит. После сопоставления данных, были проведен электронный ракетный удар по кораблю условного противника. Затем экипажи выполнили норматив по смене стартовых позиций и повторили условный ракетный удар.