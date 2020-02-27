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Российская газета

Пентагон признал военное превосходство России в Прибалтике

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Источник изображения: Отдел информационного обеспечения пресс-службы ЗВО по Балтийскому флоту

В Пентагоне признали военное превосходство России в регионе Польши и прибалтийских стран перед НАТО. Это касается как географического преимущества, так и численности военного контингента.

Об этом заявил главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе Тод Уолтерс, выступая на слушаниях в комитете Сената Конгресса США по делам вооруженных сил, сообщает ТАСС. Он отметил, что Польша и страны Балтии остаются в центре внимания как для НАТО, так и для России. Этот регион он охарактеризовал как наиболее опасный с точки зрения возможных кофликтов из-за исторических претензий.

Уолтерс добавил, что силы альянса сдерживают Россию, но ее военный контингент в Западном военном округе и Калининградской области превосходит расположенные в регионе силы НАТО.

В своем выступлении в Конгрессе Тод Уолтерс остановился не только на соотношении сил на западном стратегическом направлении и в Черном море, но и в Арктике. Он считает, что США также необходимо уделять Арктике должное внимание и выделять надлежащие ресурсы.


Светлана Цыганкова

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