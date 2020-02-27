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Российская газета

Полеты палубной авиации Северного флота показали на видео

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Летчики отдельного корабельного истребительного авиационного полка Северного флота провели учения на Кольском полуострове. Они отрабатывали тактику ведения воздушного боя.

Как рассказал начальник пресс-службы СФ капитан 1 ранга Вадим Серга, в небо поднимались экипажи на истребителях МиГ-29К и МиГ-29КУБ, в том числе и молодые летчики. Они вели воздушный бой с "противником", уходили от атак условного неприятеля, перехватывали и поражали как пилотируемые воздушные объекты, так и беспилотники.

А еще летчики использовали технику пилотирования истребителей с выполнением фигур высшего и сложного пилотажа. Выполняли они задания на разных высотах, скоростях и с перегрузками.


Светлана Цыганкова

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  • В новости упоминаются
Продукция
МиГ-29К
МиГ-29КУБ
Проекты
БПЛА
Военные учения
СФ
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