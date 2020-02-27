Полеты палубной авиации Северного флота показали на видео

Летчики отдельного корабельного истребительного авиационного полка Северного флота провели учения на Кольском полуострове. Они отрабатывали тактику ведения воздушного боя.

Как рассказал начальник пресс-службы СФ капитан 1 ранга Вадим Серга, в небо поднимались экипажи на истребителях МиГ-29К и МиГ-29КУБ, в том числе и молодые летчики. Они вели воздушный бой с "противником", уходили от атак условного неприятеля, перехватывали и поражали как пилотируемые воздушные объекты, так и беспилотники.

А еще летчики использовали технику пилотирования истребителей с выполнением фигур высшего и сложного пилотажа. Выполняли они задания на разных высотах, скоростях и с перегрузками.

Светлана Цыганкова