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Тактический перевес оказался на стороне сирийской армии

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Источник изображения: vpk-news.ru

Турецкие военные совершили авантюру, когда они поддержали ещё одно крупное наступление боевиков-исламистов в сирийской провинции Идлиб.

Анкара уже оказывает бандформированиям, которые она объединяет понятием «вооружённая оппозиция», не просто логистическую и разведывательную поддержку, прикрывает артиллерийским огнём и сама наносит удары по правительственным войскам Башара Асада. За последние дни турецкий генералитет прошёл путь от предоставления боевикам «военных инструкторов» до прямого участия армейского спецназа страны-члена НАТО в боевых действиях на северо-западе арабской республики.

Вместе с исламистским альянсом «Хайят Тахрир аш-Шам» (запрещено в РФ) и «Национальным фронтом освобождения» (НФО) Турция сосредоточила внимание на юго-восточном участке фронта в Идлибе, в районе посёлка Нейраб, пытаясь продвинуться к ключевому городу в этой части САР - Саракибу. Однако, как отмечает  издание Al-Masdar News, добившись некоторого успеха на восточном фланге региона Большой Идлиб, боевики пропустили удар на южном фланге - в стратегическом районе Джабаль аз-Завия. Подразделения 25-й дивизии сил спецназначения ВС Сирии смогли взять под контроль большую часть региона Джабаль аз-Завия, в том числе небольшие города Кафр-Набаль и Хасс.

Усугубляя положение боевиков, правительственные войска, похоже, предпринимают попытку масштабного наступления в направлении шоссе М-4 (Алеппо - Латакия), создавая плацдарм для такого наступления в районе Джабаль аз-Завия. Если сирийской армии удастся добраться до идлибского участка шоссе Алеппо - Латакия, наступление боевиков под Нейрабом и попытки приблизиться к Саракибу будут иметь мало значения, так как турецко-исламистский альянс рискует потерять весь регион Джабаль аз-Завия, подчёркивает Al-Masdar News.

Как сообщало EADaily, сирийская армия освободила за минувшие сутки город Кафр-Набаль на юге провинции Идлиб, где находился форпост террористической группировки «Джебхат Фатх аш-Шам». При штурме Кафр-Набаля правительственные войска вели интенсивный ракетно-артиллерийский огонь по позициям боевиков, которые понесли серьёзные потери. Противник отступил из города в северном направлении. Между тем сирийские войска продолжили продвигаться на юге Идлиба. Поступала информация о взятии населённых пунктов Баарбу, Маарет ас-Син, Умм ас-Син, Баскала, Дейр Сунбуль, Каура, Сахаб, Аль-Азизия.

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Страны
Сирия
Турция
Персоны
Башар Асад
Проекты
NATO
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