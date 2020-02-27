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Интерфакс-АВН

Российские военные проведут перед 8 марта конкурс красоты в ВДВ

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Девушки-военнослужащие ВС РФ
Девушки-военнослужащие ВС РФ.
Источник изображения: life.ru

Москва. 26 февраля. ИНТЕРФАКС - Конкурс красоты и профессионального мастерства среди женщин-военнослужащих Воздушно-десантных войск стартует в четверг на базе Тульской дивизии ВДВ, сообщили в департаменте информации Минобороны РФ.

Конкурс "Краса ВДВ - 2020" приурочен к отмечаемому 8 марта международному женскому Дню, посвящен 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне и 90-летию со дня образования ВДВ, сообщили военные.

"Представительницы прекрасного пола Воздушно-десантных войск - это не только символ красоты, но и военнослужащие, готовые наравне с мужчинами в любых условиях обстановки выполнить любые поставленные задачи", - говорится в сообщении Минобороны.

В конкурсе примут участие женщины-военнослужащие, представляющие все воздушно-десантные и десантно-штурмовые соединения, соединения специального назначения и управления, а также учебный центр и Рязанское высшее воздушно-десантное командное училище.

Первым испытанием станет конкурс "Сила оружия", в ходе которого девушки должны показать навыки владения штатным оружием. Участницам предстоит соревноваться в стрельбе из пистолета Ярыгина и неполной разборке-сборке автомата Калашникова АК-74М.

Девушкам также предстоит соревноваться в конкурсах "Волшебный кулинар", "Кутюрье", "Визитная карточка", "Офицерский бал" и "Творческий номер".

В Минобороны РФ сообщили, что жюри будет состоять из представителей командования ВДВ, администрации Тульской области, всероссийского конкурса красоты "Краса России", актеров театра и кино.

Имя победительницы 6 марта объявит командующий ВДВ генерал-полковник Андрей Сердюков.

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Страны
Россия
Продукция
АК-74 "Калашников"
АК-74М
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