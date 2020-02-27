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WarSpot

Invictus победил виртуальных врагов

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Источник изображения: warspot.ru

Американцы показали, как вертолёт будущего должен поражать танки и БМП. Вчера, 25 февраля, пресс-служба компании Bell выпустила новое видео, демонстрирующее возможности перспективного вертолёта 360 Invictus.

На видео вертолёт, созданный в рамках программы Future Attack Reconnaissance Aircraft (FARA), являющейся частью проекта Future Vertical Lift (FVL), уничтожает боевые машины, весьма похожие на перспективные российские «Арматы». В частности, показано поражение ракетами танка Т-14 и «расстрел» БМП Т-15 из 20-мм пушки. Кроме того, в Bell показали способность вертолёта Invictus уходить от ракеты ПЗРК.

Демонстрация атакующих возможностей вертолёта Bell 360 Invictus

Ранее Bell показал, как 360 Invictus сможет бороться с российскими системами ПВО.

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Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Продукция
Армата
Т-15
Компании
Bell Helicopter
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