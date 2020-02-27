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Украина и НАТО: пушки вместо хлеба (Корреспондент, Украина)

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Военнослужащие стран НАТО на параде в честь Дня независимости в Киеве. 24 августа 2017
Военнослужащие стран НАТО на параде в честь Дня независимости в Киеве. 24 августа 2017.
Источник изображения: © РИА Новости, Пресс-служба президента Украины

Автор, рассуждая о планах вступления Украины в НАТО, предупреждает о бесперспективности этой затеи. Помимо сложной политической обстановки, дела в альянсе идут не лучшим образом. И в случае положительного решения по Киеву, что крайне маловероятно, страна будет вынуждена тратить огромные дополнительные средства за счет социальных программ и выплат зарплат населению.

В Верховной раде на рассмотрении находится законопроект о допуске иностранных войск на территорию Украины. Согласно документу в 2020 году в стране пройдет шесть крупномасштабных международных учений. Сумму размером в 64 миллиона гривен Киев собирается потратить на многонациональные маневры, в которых помимо наших солдат примут участия военнослужащие США, Бельгии, Великобритании и Румынии.

Все совместные мероприятия с государствами - членами НАТО обусловлены нашем желанием вступить в блок, как можно скорее. Украина с радостью принимает всех членов альянса, затрачивая на их комфортное размещение миллионы гривен в год. На фоне этого очень иронично звучат высказывания вице-премьера Кулебы: "нам нужно больше совместных действий с НАТО". Цель оправдывает средства, граждане понимают, ради чего все это делается, мы даже взяли пример с Грузии и собираемся направить двадцать украинских военнослужащих в Ирак.

Стоит отметить, что, к сожалению, грузинский пример не самый лучший. Какое количество ресурсов и времени потратила Грузия на военные учения за последние двадцать лет, преследуя свою цель вступить в альянс? Сколько грузинских парней погибло в Ираке? При этом на сегодняшний день Грузия так и не является членом блока.

Что с этих международных учений простым гражданам нашей страны?

Громогласные заявления наших политиков о желании вступить в альянс нельзя расценить никак иначе, как призыв к руководству НАТО активизировать интенсивность работы по включению Украины в ряды стран участниц блока. Однако Брюссель не торопится с решением данного вопроса и многозначительно заявляет, что вы еще не готовы.

Конечно, основными камнями преткновения для получения членства в НАТО нашей страной остаются неразрешенные конфликты в Крыму и Донбассе. Все прекрасно понимают, что нынешний президент не в состоянии разрешить эти вопросы в краткосрочной перспективе, собственно как это не получилось и у его предшественника.

Другим вопросом остается, как долго НАТО еще будет существовать? На сегодняшний день дела в альянсе, куда мы так отчаянно стремимся, не так уж и хороши. США уже рассматривают блок, как бесперспективную трату денег на чужую безопасность. Сможет ли Украина вливать дополнительные средства в обеспечение обороноспособности трансатлантического союза?

Руководство Украины сегодня имеет задолженность по зарплатам перед гражданами в 3 миллиарда гривен. Ученые и учителя, медики и аграрии, коммунальщики и горняки сидят без зарплат. Вот на что правительству стоит направить усилия. Миллионы, которые планируют выделить на учения, стоит отдать людям. Наблюдать за солдатами НАТО за окном - интересное кино, но смотреть его лучше имея на столе хоть какой-то кусок хлеба с маслом.


Дмитрий Канунов

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