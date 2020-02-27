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Интерфакс-АВН

Скончался глава департамента финансового планирования Минобороны Лоскутов

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Здание Минобороны РФ
Здание Минобороны РФ.
Источник изображения: © Сергей Фадеичев/ТАСС

Москва. 26 февраля. ИНТЕРФАКС - Умер директор департамента финансового планирования министерства обороны РФ Максим Лоскутов, сообщает Минобороны РФ.

"25 февраля скоропостижно скончался директор департамента финансового планирования министерства обороны Российской Федерации Максим Владимирович Лоскутов. Предварительно, внезапная смерть наступила от острой сердечной недостаточности", - сказали в министерстве.

Там сообщили, что с 2013 года Лоскутов находился на государственной гражданской службе в Минобороны России.

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Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
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