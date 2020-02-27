Совфед одобрил выплату подъемных контрактникам, направляемым не на воинские должности

Их работа направлена на обеспечение обороны страны, отмечают авторы закона

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. Совет Федерации на заседании в среду одобрил закон о выплате подъемного пособия и суточных контрактникам, переезжающим в связи с назначением на должность, не являющуюся воинской.

Закон был разработан группой депутатов во главе с первым зампредом комитета по обороне Андреем Красовым во исполнение постановления Конституционного суда, признавшего не соответствующим Конституции пункт закона "О денежном довольствии военнослужащих и предоставлении им отдельных выплат". В соответствии с ним подъемное пособие не предоставляется при переезде на новое место службы тем военнослужащим, которые назначаются на должности преподавателей, не являющиеся воинскими, в учебные военные центры при федеральных государственных образовательных организациях высшего образования.

"Закон направлен на реализацию прав военнослужащих, назначаемых для дальнейшего прохождения военной службы не на воинские должности, на компенсацию расходов, необходимых для обустройства на новом месте службы и жительства после переезда в другой населенный пункт. Предоставляется право на получение подъемного пособия и суточных при переезде на новое место (к месту) военной службы в другой населенный пункт военнослужащему, проходящему военную службу по контракту, в связи с назначением не на воинские должности без приостановления военной службы и членам его семьи, переезжающим к новому месту службы военнослужащего", - говорится в сопроводительных материалах к закону.

Как отмечают авторы документа, лица, направленные не на воинские должности в иной населенный пункт без приостановления несения военной службы, продолжают оставаться субъектами военно-служебных отношений, их работа направлена на обеспечение обороны страны.